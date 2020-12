Durante el día de ayer (domingo) se realizó el 1er Coviveo en Vieques, donde un grupo de voluntarios realizó pruebas de antígenos a 261 residentes, dando como resultado unos 27 casos positivos, lo que representa un alarmante 10% de positividad en la isla municipio. Estas cifras resultan preocupantes, ya que hasta el sábado, Vieques reportaba un total de 28 casos positivos confirmados por el Departamento de Salud (DS), lo que contrasta con el hallazgo en un solo día de pruebas en la Isla Municipio. Primera Hora intentó contactar al alcalde de Vieques, Víctor Emeric, para que reaccionara a la situación, pero no pudimos establecer comunicación.

PUBLICIDAD

No obstante, el presidente de la Legislatura Municipal de Vieques, Gypsy Córdova confirmó la información a este diario.

“Ayer, un grupo de voluntarios realizaron alrededor de 270 pruebas, y de esas, alrededor del 10%, o sea 27 casos arrojaron positivo. Estos son los casos a quienes ellos hicieron las pruebas, así que presumimos que hay una mayor propagación en la isla, pero no se ha identificado porque no se le ha realizado la prueba”,explicó el legislador municipal.

Estos resultados, según Córdova, muestran un panorama diferente al que los viequenses creían estar enfrentando en términos de la pandemia, por lo que afirmó que la noticia ha sido de gran impacto para los cerca de nueve mil habitantes de la Isla Nena.

“Esto ha sido una bomba de noticia para la isla, porque entendíamos que hasta el momento estábamos bien. Sí sabíamos de uno o dos casos, pero ahora de momento tenemos confirmados 27. Eso ahora nos da la preocupación de que, en efecto, hay muchos más casos en la isla, y que esto representa un riesgo para la salud y, más allá, para la vida de los viequenses”, expresó el presidente de la legislatura municipal. A su vez, Córdova confirmó que, aunque la Sala de Emergencias de Vieques está funcionando, la instalación no tiene la capacidad para atender situaciones críticas, en caso de darse complicaciones de algún paciente positivo al virus. “De haber alguna situación crítica, no tenemos cómo atenderla. Y, sea cual sea el caso, en Vieques no podría atenderse , habría que enviarlo a la Isla Grande, y de por sí los hospitales de la regiones están ya bastante ocupados. Así que es una gran preocupación”, sostuvo el funcionario. A preguntas de este diario, acerca de algún plan discutido con el alcalde de la isla municipio para atajar esta tasa de positividad, Córdova aseguró que no han tenido comunicación con el mandarario municipal porque actualmente “la isla de Vieques no tiene alcalde”. “Honestamente, no creo que él vaya a tomar ninguna medida adicional. Sí es importante que haya una orden ejecutiva que ordene tomar medidas drásticas y eso yo se lo estaré solicitando a él por escrito, para que haga lo propio lo antes posible”, aseguró el legislador municipal, quien confirmó que esta es la primera vez que se realiza pruebas “masivas” en la Isla Nena.

PUBLICIDAD

Precisamente, Elda Guadalupe, legisladora municipal de Vieques, comentó que sus compueblanos llevaban tiempo solicitando que se realizaran pruebas masivas para conocer el alcance del virus en esa municipalidad.

“La verdad es que se hace bien difícil hacerse una prueba molecular en Vieques. Hace tiempo estábamos pidiendo que pasara lo que exactamente pasó ayer, que vinieran e hicieran pruebas masivas porque si no hay pruebas no hay casos positivos”, sostuvo Guadalupe. En su caso, Elda explicó que su esposo dio positivo a COVID a finales del mes de julio y que ella dio positivo una semana más tarde en una prueba serológica, la cual nunca pudo confirmar con la prueba molecular.

“En Vieques me dijeron que no me podían hacer la (prueba) molecular, me hicieron la serológica y salió positivo, pero nunca me pudieron confirmar con la molecular. Enviamos a los hijos y familiares y para nadie hubo una molecular. Así que yo sé de primera mano que en momentos donde hubo escasez de pruebas, muchas personas que necesitaron hacérsela, no se la pudieron hacer”, sostuvo la legisladora municipal.

Por esta falta de pruebas, a Guadalupe no le sorprende que hoy Vieques esté enfrentando una tasa de positividad tan alta.

“No me sorprende que hayan esos resultados. Sabemos que hay un alto riesgo de propagación. La cantidad de pruebas que hay disponibles para mí no eran suficientes. Esto hacía falta y creo que hace falta hacer más pruebas todavía porque eso visibiliza que el virus está aquí y las personas se puede preocupar y tomar las precauciones”, comentó Guadalupe para quien resulta preocupante ahora la situación que pudieran enfrentar los adultos mayores, población que es bastante grande en la Isla Municipio, ya que de darse complicaciones relacionadas con el virus, éstos tendrían que esperar a ser movilizados a la Isla Grande para ser atendidos.