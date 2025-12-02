7 cosas que necesitas saber sobre la nueva tarifa de $45 para viajar sin Real ID

Desde cómo pagar hasta qué formas de identificación acepta la TSA, aquí te lo explicamos todo.

Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina.
Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina.
A partir del 1 de febrero de 2026, los viajeros de 18 años o más que vuelen dentro de Estados Unidos sin un Real ID tendrán que pagar una tarifa especial.

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber:

1

La tarifa es de $45

Este cargo no es reembolsable y se aplica para verificar la identidad del viajero a través del sistema alternativo “Confirm.ID” de la TSA.
2

No garantiza que puedas volar

Pagar la tarifa no asegura que tu identidad sea verificada. Si la TSA no puede confirmar tu identidad, podrías ser denegado en el aeropuerto.
3

Cobertura de 10 días

Si tu identidad es verificada, la autorización cubre un periodo de viaje de 10 días, lo que te permite volar varias veces dentro de ese lapso sin pagar nuevamente.
4

Pago "online" o en el aeropuerto

Cuando comience la tarifa el 1 de febrero de 2026, se podrá pagar por internet antes de llegar al aeropuerto o directamente en línea antes de entrar a la fila de seguridad, aunque el proceso en el aeropuerto puede tardar hasta 30 minutos.
5

Otras formas de identificación aceptadas

Además del Real ID, la TSA acepta pasaportes, identificaciones militares, tarjetas de residente permanente, identificaciones de naciones tribales reconocidas federalmente y versiones digitales de estas identificaciones a través de plataformas como Apple Wallet, Google Wallet y Samsung Wallet en más de 250 aeropuertos de Estados Unidos.
6

Por qué subió la tarifa

Inicialmente, la TSA propuso un cargo de $18, pero lo aumentaron a $45 al darse cuenta de que el programa de verificación alternativo costaría más de lo previsto.
7

Quién paga por el servicio

La TSA indicó que el cobro de $45 cubrirá los costos administrativos y de verificación de identidad del pasajero, asegurando que el gasto lo asuman los viajeros y no los contribuyentes.
