La solidaridad y el deporte volverán a unirse el próximo domingo, 26 de abril, cuando se celebre en San Juan la sexta edición del evento “Raise the Roof 5K: Por Más Techos Dignos”, una iniciativa que busca apoyar la reconstrucción de hogares de familias vulnerables en Puerto Rico.

Organizada por Techos Pa’ Mi Gente, el esfuerzo convierte el deporte en una herramienta de impacto social, enfocándose en atender a comunidades que aún no logran recuperarse completamente tras los desastres naturales que han afectado al país en los últimos años.

“Aún falta mucho por hacer, hay un sector de la población que quedó rezagado en el camino hacia la recuperación. A casi 9 años del huracán María, todavía hay comunidades muy vulnerables”, expresó Amarilis González Domínguez, directora ejecutiva de la organización, a Primera Hora.

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“En Techos Pa’ Mi Gente afirmamos que todos y todas tienen derecho a recuperarse adecuadamente después de un desastre natural. Esta carrera tiene como meta levantar fondos para poder continuar con nuestra misión de dar techos dignos a las miles de familias que aún no han podido recuperarse de manera justa”, añadió.

El evento deportivo iniciará a las 7:00 de la mañana desde el parque Barbosa, frente al Último Trolley en San Juan, y contará con una ruta frente al mar tanto para corredores como caminantes.

Sin embargo, más allá de la actividad física, el énfasis está en generar recursos económicos que permitan reparar techos y mejorar las condiciones de vivienda de quienes más lo necesitan.

Cada inscripción representa una contribución directa a esa misión, al igual que las iniciativas de recaudación adicionales que los participantes pueden desarrollar. Este año, los corredores tendrán la oportunidad de crear páginas personales para recaudar fondos, lo que amplía el alcance del evento y fomenta la participación activa en la causa.

Según los organizadores, cada inscripción representa una oportunidad de cambio. “Detrás de cada corredor hay una historia: una familia que podrá dormir tranquila, un hogar que dejará de filtrar lluvia y un futuro que comienza a reconstruirse”, se informó en comunicación escrita.

Asimismo, se promueve la inscripción en grupos, reforzando la idea de que la recuperación del país requiere un esfuerzo colectivo.

Para quienes no puedan asistir presencialmente, también existe la opción de participar de manera virtual o realizar donaciones.

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El evento busca no solo recaudar fondos, sino también crear conciencia sobre la necesidad de continuar los esfuerzos de recuperación en comunidades afectadas. “Raise the Roof 5K” se presenta como un recordatorio de que aún queda mucho por hacer.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través de la página web www.tpmgcorp.org o comunicarse directamente con la organización para más información sobre voluntariado, auspicios y donativos.

Sobre Techos Pa’ Mi Gente

Nació como una respuesta urgente al paso del huracán María en 2017.

Un mensaje en redes sociales de Amarilis González, directora de la organización, movilizó a personas de todas partes y voluntarios empezaron a instalar toldos en hogares necesitados.

Como los toldos no eran una solución duradera, en el 2018, el grupo decidió recaudar fondos y materiales para construir techos permanentes.

La organización calcula que más de 16,000 familias siguen esperando por un techo digno.