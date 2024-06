Tras 16 días en huelga, la Central General de Trabajadores (CGT) logró un pequeño avance en el conflicto laboral con Suiza Dairy, al conseguir que el gerente general de la planta, Pablo Velasco, se comprometiera esta tarde en una reunión de mediación a elevar sus reclamos ante el Grupo Gloria de Chile, matriz de la empresa procesadora de leche, con el fin de presentarle una contrapropuesta al sindicato, que exige un aumento de $125 en la aportación patronal al plan médico.

José Adrián López, presidente de la CGT reveló que la empresa tiene un plazo hasta mañana a las 4:00 p.m. para presentar una propuesta, según lo acordado hoy en una reunión de mediación en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en la que participó el titular de la agencia, Gabriel Maldonado González. “Ellos (Suiza Dairy) solicitaron inicialmente que nosotros les entregáramos una propuesta de la mejor oferta que nosotros teníamos en la mesa para solucionar el conflicto. Yo le devolví la recomendación que sean ellos los que traigan la mejor oferta que ellos tengan para solucionar el conflicto, porque ya la unión había presentado una propuesta antes de comenzar la huelga y ya estamos en la huelga, así que le corresponde a ellos”, explicó López.

Añadió que sorpresivamente, “el señor Vallejo expresó que no estaba en sus manos presentar la propuesta, que él tenía que hacer ese ejercicio esta tarde, entre esta tarde y esta noche, y pidió un plazo hasta mañana a las 4 de la tarde, para consultar con los directivos del Grupo Gloria. El señor Vallejo se comprometió a hacer ese ejercicio entre esta tarde y esta noche y que les dieran un plazo para las 4 de la tarde. Lo que si fue bien claro y tengo que reconocerlo, es que él dijo no se podía comprometer en una propuesta específica porque ya no estaba en sus manos ese ejercicio. Así que yo le dije, para nosotros era un poco difícil estar negociando con una persona que no tenga la autoridad para negociar. Es difícil, es como si yo fuera a una reunión y no tuviera la capacidad de negociar, la facultad para tomar decisiones, para solucionar el conflicto”.

Tras el compromiso alcanzado hoy, el líder sindical dijo que esperan lograr una oferta de la empresa, aún cuando no esté a la altura de sus expectativas, como un punto de partida para poder comenzar a negociar. “Sí fuimos bien claros que la solución del conflicto no va a estar en la oferta que ellos hicieron pública a los medios, de que no estaban en condición de hacer revisiones económicas, porque eso definitivamente, eso mismo fue lo que propició el conflicto huelgario. Así que en ese sentido reiteramos nuestra posición de que tenían que traer algo a la mesa para solucionarlo”.

De eso no ocurrir, López indicó que le toca a la matrícula decidir el próximo paso, pero dijo estar seguro de lo que ocurrirá de ser ese el escenario. “Nosotros vamos a reunir nuestra matrícula y le puedo adelantar que nuestra matrícula va a reiterar que continuemos en huelga. Aquí la actitud de la gente, a pesar de que llevamos el día 16, que no ha sido nada fácil, esta matrícula ha demostrado tener un nivel de vergüenza bien alto, bien alto, y por eso están aquí todavía luchando”.

De paso, López elogió la intervención del secretario del DTRH en la reunión de hoy, la que dijo “estuvo a la altura de lo que uno espera de un secretario del Departamento del Trabajo. Se lo reconocí y lo reconozco ahora”.