El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó este martes que el sistema de baja presión, denominado Invest 98L, localizado sobre el mar Caribe central, continúa organizándose y podría convertirse en tormenta tropical en las próximas horas.

El NHC estableció que, de acuerdo con las observaciones satelitales, de radar y de superficie, el sistema muestra signos claros de estar desarrollando un centro bien definido y ya genera vientos sostenidos de hasta 45 millas por hora.

“Todo indica que este sistema está muy cerca de convertirse en una tormenta tropical mientras se desacelera sobre el Caribe central”, detalló el NHC en su más reciente informe de las 8 de la mañana.

De convertirse en tormenta llevaría por nombre Melissa.

El pronóstico también advierte sobre posibles lluvias intensas y vientos con ráfagas fuertes que podrían afectar partes de las Islas ABC (Aruba, Bonaire y Curazao) entre hoy y mañana.

El NHC instó a los residentes de Puerto Rico, La Española (República Dominicana y Haití), Jamaica y Cuba a estar atentos al progreso del sistema. Existe un riesgo creciente de lluvias torrenciales, inundaciones, vientos fuertes y oleaje peligroso a medida que avance la semana.

“Recomendamos a las comunidades mantenerse informadas y monitorear de cerca este sistema, ya que podría representar una amenaza significativa para la región caribeña en los próximos días”, agregó la agencia meteorológica.

Como parte de los esfuerzos de vigilancia, un avión cazahuracanes tiene previsto investigar el sistema más tarde este martes para recopilar datos clave sobre su evolución e intensidad.

Para más información sobre este sistema, incluyendo advertencias de ráfagas de viento, el NHC recomendó consultar los pronósticos marítimos emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología.

La temporada de huracanes en el Atlántico se extiende hasta el 30 de noviembre.