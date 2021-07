El Programa de Reciclaje de Culebra logró remover unos 5 mil neumáticos acumulados en la isla municipio, y están a ley de un día de trabajo y cerca de 160 gomas más para completar la titánica misión y así convertirse en el primer ayuntamiento sin acumulación de este material.

Este esfuerzo fue realizado con solo tres empleados, sin maquinaria especial y sin fondos adicionales. Así lo confirmó Fortunato Vizcarrondo, director del Programa de Reciclaje de Culebra, quien esta semana espera completar la remoción de los últimos neumáticos que quedan en la isla municipio.

“Teníamos alrededor de 5 mil neumáticos tirados en la carretera desde la pasada administración, de la cual yo era parte, pero hubo un tiempo en que renuncié y no se hizo nada. Esos neumáticos estaban a la intemperie llenando esto de mosquitos y no nos podemos dar el lujo de una epidemia de dengue porque aquí no hay farmacia, no hay hospital. Aquí lo que hay es un CDT”, explicó Vizcarrondo a Primera Hora.

PUBLICIDAD

“La misión la empezamos mucho antes que todo el mundo, la empezamos desde febrero. Antes de que dieran permiso para abrir las plantas de recogido de neumáticos porque tuve la iniciativa de buscar los contactos y explicarle que como somos una isla no tenemos la oportunidad que tienen otros pueblos. Ellos accedieron a recibirme los neumáticos sin la autorización del Departamento de Recursos Naturales y de la Autoridad de Desperdicios Sólidos”, añadió.

Es así como el director de reciclaje y otros dos empleados se dedicaron a remover uno a uno los neumáticos acumulados en Culebra para luego transportarlos a la planta Eco Recycling en Juncos. Todo esto de manera manual.

“Eso ha sido por nuestro esfuerzo, solo dos empleados y yo hemos sacado cerca de 5 mil neumáticos. Nada de ayuda, cero fondos. Eso es mano a mano con unos contactos que tengo. Yo los tengo que llevar, los montamos a mano en el camión, uno a uno. Montamos 400 neumáticos, voy a Eco Green Recycle en Juncos que tienen la planta de triturar neumáticos y nosotros tenemos que bajarlos uno a uno del ˈtruckˈ y acomodárselos allí. Esto no es con una grúa o una guagua especial, pero lo importante es sacar los neumáticos y ya, gracias a Dios, esta semana terminamos”, detalló el director del programa.

La semana pasada, la Guardia Nacional de Puerto Rico, por orden del gobernador Pedro Pierluisi, comenzó el recogido de neumáticos tras declarar una emergencia ambiental por la acumulación de gomas.

Una vez culminen las labores, Vizcarrondo afirma que estará comenzando una campaña educativa para que los neumáticos no se vuelvan a acumular de tal forma en la isla, que es uno de los destinos turísticos más visitados de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Sabemos que van a empezar a caer neumáticos, pero no vamos a tener ese revolú porque cuando terminemos de sacarlos, yo empiezo la campaña educativa, casa por casa y por las redes sociales porque hay muchos viejitos que hay que ir a la casa a ver si tienen gomas para llevárnoslas”, manifestó.

Este esfuerzo fue realizado con solo tres empleados, sin maquinaria especial y sin fondos adicionales

No obstante, Vizcarrondo afirmó que su programa de reciclaje, aunque tiene los deseos de hacer su labor, carecen de materiales de protección para sus empleados y de equipos que les facilite el mantenerse operando con las debidas medidas de seguridad, máxime en medio de una pandemia.

“No tenemos guantes, gafas de seguridad, botas de seguridad y así tenemos que segregar las cosas, como toallas sanitarias y pañales. De hecho, esta es la primera vez que le conseguí uniformes a los empleados de reciclaje y eso lo costié yo. Además, en mi guagua privada es que hago recogido el recogido de los aceites a las casas, ya que el vehículo que se me asignó hace año y medio que está dañado”, dijo Vizcarrondo, quien realiza con su equipo rutas de recogido de cartón, plástico, metales y asegura que son “el único municipio que recogemos el aceite de cocinar casa por casa”.