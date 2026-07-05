La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció que estará realizando trabajos operacionales programados para esta semana del 6 al 12 de julio, los cuales se estarán llevando a cabo en las regiones Metropolitana, Norte y Sur.

El presidente ejecutivo de la AAA, ingeniero Luis R. González Delgado, explicó que las labores forman parte del programa de mantenimiento preventivo y de mejoras permanentes que la Autoridad ejecuta para fortalecer la confiabilidad del servicio y reducir la incidencia de averías en los sistemas de producción y distribución de agua potable.

“Estamos ejecutando un plan agresivo para atender el rezago histórico en mantenimiento de nuestra infraestructura. Estos trabajos son indispensables para fortalecer nuestros sistemas, aumentar la confiabilidad del servicio y continuar mejorando la operación de nuestras instalaciones. Aunque algunas de estas labores requieren interrupciones temporales del servicio para alguna comunidades, las mismas representan labores necesarias para evitar fallas mayores y garantizar un mejor servicio a nuestra gente”, expresó González Delgado mediante declaraciones escritas.

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En la Región Norte, los trabajos comenzarán el martes, 7 de julio, las 6:00 a.m. con el lavado de sedimentadores de la Planta de Filtros Hatillo-Camuy, una labor rutinaria de mantenimiento que para mantener el funcionamiento de la instalación y el cumplimiento de los parámetros operacionales establecidos. Mientras se realizan los trabajos, clientes de sectores de Hatillo y Camuy podrían experimentar bajas presiones hasta interrupciones temporeras en el servicio de agua potable. De acuerdo con el plan de trabajo establecido por el equipo operacional, estos trabajos deben extenderse hasta alrededor de las 6:00 p.m., de no surgir inconvenientes adicionales.

Al día siguiente, miércoles, 8 de julio, a partir de las 9:00 de la mañana, la AAA instalará un nuevo panel de control en el pozo Vega Baja 3, una mejora que permitirá optimizar la operación del sistema. Durante los trabajos se realizarán ajustes operacionales para mantener la estabilidad del servicio hacia los sectores Algarrobo, Ojo de Agua, Colombo, Miss Kelly, Camino del Sol y comunidades cercanas. Se estima que de no ocurrir inconvenientes, estos trabajos se extiendan hasta seis horas, programando su culminación a eso de las 3:00 de la tarde del mismo día.

Posteriormente, en la mañana del jueves, 9 de julio, también en la Región Norte, se llevará a cabo la interconexión de tuberías en el sistema de distribución ubicado en la carretera PR-685, en el sector Boquillas de Manatí. Estas labores forman parte de un proyecto de mejoras al sistema de distribución y requerirán una interrupción temporera del servicio para clientes de Boquillas y comunidades aledañas mientras se completan los trabajos. De acuerdo con el plan de trabajo, las labores comenzarán alrededor de las 9:00 a.m. y se extenderán por un periodo de 12 horas, de no haber inconvenientes adicionales.

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Mientras tanto, en la Región Sur, el personal de la AAA continúa los trabajos de mejoras en la estación de bombas de Paso Seco (Booster) en Santa Isabel a partir del martes, 7 de julio. Como parte de este proyecto que forma parte del Plan de Mejoras Capitales de la Autoridad, se estará realizando la instalación de nuevas tuberías. Para minimizar el impacto a la ciudadanía, los trabajos se ejecutarán durante el horario de menor consumo de agua, entre las 7:00 de la noche y las 7:00 de la mañana. Durante ese periodo, comunidades de sectores de Santa Isabel y Coamo podrían experimentar interrupciones temporeras del servicio. Para minimizar el impacto, la AAA se encuentra en contacto con las Oficinas de Manejo de Emergencias Municipales de ambos municipios para la coordinación del suministro de agua mediante camiones cisterna para las comunidades que así lo requieran.

Mientras tanto, en la Región Metropolitana, la Autoridad aprovechará la coordinación de trabajos eléctricos que realizará LUMA Energy en los predios de la Represa Carraízo para ejecutar un amplio programa de mantenimiento operacional tanto en la misma Represa como en la Planta de Filtros Sergio Cuevas y la red de distribución que sirve a sobre 180,000 clientes del área metropolitana.

Según explicó el presidente ejecutivo, “muchos de estos trabajos habían permanecido pendientes durante años y forman parte del rezago en mantenimiento que ha enfrentado nuestra infraestructura. Se trata de labores fundamentales para fortalecer la confiabilidad de nuestras operaciones y garantizar un servicio de agua potable más estable para las comunidades que dependen de estos sistemas. Aprovechando que la represa estará temporalmente fuera de operación debido a los trabajos esenciales que LUMA realizará en su sistema eléctrico, hemos coordinado para ejecutar simultáneamente estas mejoras, minimizando así el impacto a nuestros abonados y adelantando proyectos que son necesarios para fortalecer nuestra red y aumentar la cantidad de agua que se sirve a través de esta”.

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De acuerdo con el plan de trabajo del equipo operacional, las labores de la AAA comenzarán a partir de las 6:00 a.m. del martes 7 de julio y se extenderán por un periodo de 12 a 16 horas. Mientras tanto, la Autoridad trabaja en coordinación con los Municipios de Trujillo Alto, Carolina, San Juan y Loíza y sus Oficinas de Manejo de Emergencias Municipales para mitigar el impacto a través de la distribución de agua mediante camiones cisterna.

La AAA informó que la recuperación del servicio, en aquellos lugares donde sea necesario detener temporalmente las operaciones, se realizará de manera gradual una vez concluyan los trabajos, comenzando por las zonas más bajas del sistema hasta alcanzar los sectores de mayor elevación.