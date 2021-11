Loíza. Este pintoresco pueblo costero fue el centro del nuevo capítulo de Somos Puerto Rico, y acogió en el Parque Julia de Burgo, a orillas del Río Grande de Loíza y mirando a su desembocadura en el Atlántico, desde donde sopla una constante y refrescante brisa.

La feria contó con artesanías, obsequios de diversos tipos de árboles, charlas financieras, promociones de compañías de telefonía, seguros y banca, servicios de salud con diferentes tipos de exámenes y vacuna contra el COVID-19, entretenimiento y gastronomía.

Esta edición del “Café en la Plaza”, contó con el músico y cantante Hiram Abrante, quien conversó sobre sus orígenes y su camino al éxito. El líder de La Tribu de Abrante, quien se describe como “cafetero full, pero tiene que ser puya”, compartió con el público, en una entrevista que se transmitió en vivo por primerahora.com y elnuevodia.com

PUBLICIDAD

Abrante, en conversación con la periodista Mariela Fullana, recordó aspectos de su humilde origen en Loíza, de sus momentos de ascenso y sus caídas, así como algunos proyectos para el futuro.

Mencionó que “desde chamaco” le apasionaba la música, al punto que una maestra llamó a su mamá preocupada porque a la hora del recreo todos los niños se iban a jugar mientras que él se iba solo al área de música.

Un grupo de estudiantes da la bienvenida con el baile de bomba. ( VANESSA SERRA DIAZ )

Pero no fue hasta los 14 años, cuando conformó su primera agrupación, con un primo y compañeras de escuela intermedia, “y cuando yo vi que me pagaron los primeros 100 pesitos, yo dije, ya voy por ahí, esto está bueno, lo que me gusta y me pagan alguito. Y creo que por ahí empezó la cosa”.

Acotó que para entonces, “lamentablemente, por el entorno religioso de donde venía y por falta de educación le tenía un poco de repelillo a lo que es la bomba y la plena, porque la gente te educa de una manera y empieza a hablar de la cultura y de la bomba como algo despectivo. Ya eso ha cambiado mucho, pero en aquel momento, despectivamente como música afro, esa música es de Loíza, de alguna religión. Y en realidad la bomba es un periódico, es historias que se contaban y se siguen contando hoy día”. Ahí comenzó a mezclar la bomba con música urbana y, con 18 años, se encontró en una fiesta con Tego Calderón y, en un atrevimiento, le dijo que abriera el disco que había cerrado, “para meterle bomba”. El junte llevó a que fuera corista y acompañara a “El Abayarde” por una década, además de una amistad que aún perdura.

PUBLICIDAD

Abrante destacó, además, la fuerte influencia en su música de la bomba de Loíza, cuyo ritmo es particular y distintivo. “Tú en Loíza naces bailando prácticamente, naces tocando un barril, y pasa en muchos sitios, pero no como aquí. Y sí, ha influenciado demasiado y dondequiera que yo voy yo lo digo, yo soy de Loíza y la bomba que hago es de Loíza”.

Tiene un sueño

Al café se unió la alcaldesa, Julia Nazario, quien al igual que Abrante, agradeció a Somos Puerto Rico por resaltar las bellezas de su pueblo, y recomendó a la gente visitar Loíza y disfrutarlo “de puente a puente, desde Boca de Cangrejo hasta Puente Herrera, pues vas a encontrar un sinnúmero de lugares que lo vas a pasar bien”.

Nazario no quiso acabar el cafecito sin aprovechar el espacio para hablar de su sueño, “ver un zipline sobre ese Río Grande de Lóiza... y Abrante y yo vamos a ser los primeros (en recorrerlo)... espero que alguien me compre ese sueño”.

Hubo entrega de alimentos en la comunidad Tocones. ( VANESSA SERRA DIAZ )

Somos Loíza continuó con una actividad de entrega de alimentos a la comunidad en el Centro de Actividades Loaiza, en el sector Tocones de Medianía Alta.

Antes de recibir la comprita y los alimentos confeccionados por la organización sin fines de lucro El Comedor de la Kennedy, el grupo de loiceños y loiceñas se unió al chef Iván Clemente en una oración de agradecimiento por la bendición que estaban recibiendo.

Bienvenida con bomba

En la mañana, estudiantes de la escuela Belén Blanco de Zequeira, en Loíza, compartieron con el periodista Jayson Vázquez Torres para conocer sobre la labor que realiza a diario en Primera Hora, particularmente en el área digital y en su segmento sobre el tiempo.

PUBLICIDAD

Jayson fue recibido en el salón de clases con una presentación de bomba loiceña, siguiendo esa conocida tradición de ese municipio, en un encuentro que fue parte de las actividades de la iniciativa Somos Puerto Rico.

Posteriormente, tras hablar de sus orígenes en el periodismo, relató cómo se lleva a cabo el proceso ordinario de producir, procesar y generar las noticias que se ven a diario en el portal de Primera Hora. Comentó además el proceso de navegar en las redes sociales para encontrar lo que eventualmente puede convertirse en una noticia. Jayson comentó sobre todas las diferentes vertientes en las que se puede especializar un periodista, sea la política, deportes, espectáculo, negocios o ciencias, como es su caso, pues cuenta con una certificación en meteorología.

El periodista Jayson Vazquez Torres ofreció una charla a los estudiantes. ( VANESSA SERRA DIAZ )

Por otro lado, resaltó que, a pesar que a menudo se critica a los medios de la Isla por cubrir lo que se consideran noticias negativas, este proyecto de Somos Puerto Rico se enfoca precisamente en resaltar lo positivo de nuestra gente, y en este caso en particular, del pueblo de Loíza.

“Estos jóvenes son el futuro de Puerto Rico y la oportunidad de compartir con ellos es parte de ese compromiso de nosotros como institución con la juventud del país”, comentó Jayson luego de su presentación ante el grupo de estudiantes de cuarto año.

" Estos jóvenes van ahora para la universidad y van a decidir lo que van a hacer con su futuro. Así que ser parte de ese empujoncito para ayudarlos a decidir es bien gratificante”, agregó.