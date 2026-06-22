La ciudadanía, organizaciones y empresas privadas tendrán la oportunidad de apoyar a menores en situación vulnerable a través de “El Ropero de Adopta Ahora”.

La iniciativa, que recolecta piezas de ropa, es un esfuerzo dirigido a proveer apoyo directo y recursos esenciales a niños, niñas y jóvenes que se encuentran en desventaja.

La organización sin fines de lucro Adopta Ahora abrirá oficialmente “El Ropero” el próximo 25 de junio a las 10:00 a.m. en el Salón Los Rosales del Hotel Cariba Hilton.

Durante la actividad, diversas organizaciones que ofrecen sus servicios a poblaciones en situación vulnerable recibirán artículos de ropa que Adopta Ahora ha recolectado como donativo de diversas empresas, haciendo acopio de sobre 4,000 piezas, y que ahora pone a la disposición de diversas instituciones

PUBLICIDAD

Adopta Ahora tiene como misión principal orientar y educar sobre la necesidad, importancia y viabilidad de la adopción de niños y niñas entre las edades de 6 a 17 años.

Desde su fundación en 2018, la organización ha impactado a más de 2,000 jóvenes mayores de seis años en espera de adopción y ha promovido cerca de 300 adopciones. Además, ha extendido sus esfuerzos a la Florida Central para fomentar la adopción entre la comunidad puertorriqueña residente en esa región.

“Es fundamental que nuestros niños y niñas, así como sus padres, sientan el respaldo y acompañamiento de la comunidad y sepan que existen alternativas para un futuro mejor. Cada niño merece sentirse digno, acompañado y respaldado por su comunidad ‘El Ropero de Adopta Ahora’ nace como una respuesta inmediata para cubrir necesidades básicas y recordarles que no están solos”, destacó por escrito Sylvia Villafañe, presidenta de la organización.

Organizaciones que deseen beneficiarse de “El Ropero” pueden comunicarse a través del correo electrónico adopta@adoptaahorapr.org.

Para más información sobre cómo aportar o hacer su donativo, puede llamar al 787-318-8993, enviar correo electrónico adopta@adoptaahorapr.org o acceder a www.adoptaahorapr.org.