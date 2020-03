Una línea de conos verdes marca la ruta de acceso en la calle Camelia Soto, cerca del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Río Piedras. Esta custodiado por una amplia presencia de policías municipales de San Juan, y también hay personal médico ataviado con equipo protector de pies a cabeza. Se trata de un servicarro para pruebas de coronavirus Covid-19 que puso a correr el municipio de San Juan en un esfuerzo por contribuir a frenar el contagio y expansión del letal virus.

Este lunes, el peculiar servicarro de emergencia esperaba atender 52 personas citadas previamente luego de entrevistas telefónicas en las que doctores determinan si presenta los síntomas de Covid-19 y por tanto se le debe administrar la prueba.

PUBLICIDAD

“Hoy comenzamos oficialmente el servicarro de las pruebas de Covid-19. Es importante, todo comienza con la llamada al 939-covid19 (939-268-4319). Usted no necesita un referido médico. Usted va a hablar con personal del municipio de San Juan”, dijo la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, aclarando que fue el municipio el que montó todo el andamiaje para el servicarro de pruebas Covid-19.

“Usted tiene que tener síntomas. No hay muestras (pruebas) para el país entero”, subrayó la alcaldesa. “Si no tiene síntomas, puede llamar para orientación, pero no se le va a dar un número”.

Por otro lado, aclaró que si la persona tiene una condición preexistente como cáncer, VIH, alguna condición pulmonar, o está embarazada, se le dará prioridad para hacerse la prueba.

Aclaró que luego de la llamada a alguno de los números provistos, personal médico o de enfermería de San Juan le contesta y, si entiende debe someterse a la prueba, le da un número de control que debe presentar para hacerse la prueba. Luego tiene que llenar dos informes, uno para el Departamento de Salud (de Puerto Rico) y el otro para el CDC (Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, en inglés). Y entonces se le toman las muestras, y se le dan instrucciones a seguir. Si la persona tiene fiebre, o un cuadro agudo, se le baja del vehículo y se le lleva al CDT para estudios adicionales. De ser necesario, hay ambulancias disponibles para transportar pacientes al Hospital Municipal de San Juan.

PUBLICIDAD

Las muestras son enviadas a California, y los resultados se reciben en unos cuatro días.

La prueba es completamente gratis, y no se limita a ciudadanos de San Juan, sino que está disponible para todos los que así lo requieran.

Según Cruz Soto, de las pruebas que tenían disponibles, han compartido “con el Hospital Auxilio Mutuo, el Hospital Presbiteriano, el Hospital del Maestro, muestras muy limitadas a San Juan Capestrano, muestras muy limitadas a Caribbean Medical en Fajardo, Manatí Medical Center, el CDT de Manatí, el hospital de Damas de Ponce, el Mayagüez Medical Center. O sea, que hemos hecho nuestra parte en ayudar a repartir de lo que tenemos”.

La alcaldesa ofreció un mensaje de esperanza al pueblo, augurando que eventualmente todo volvería a la normalidad, pero insistió en el llamado a seguir las instrucciones y quedarse en casa.

“Gente, yo sé que hacen falta los abrazos, ese calor, ese contacto humano. Volverá el día en que podamos abrazarnos nuevamente. Volverá el día en que nos podamos dar la mano. Hay que tener fe en Dios. Pero hay que seguir las instrucciones”, sostuvo Cruz Soto. “Cuando la gobernadora (Wanda Vázquez) dice quédese en su casa, no lo dice por molestar. Lo dice porque es lo correcto. Así que todos y todas tenemos que colaborar. No es colaborar con la gobernadora, hay que hacerlo. Es colaborar con el país”.

“Miren, nos dio Irma, nos dio María, antes de eso el zika, el chikungunya, después vinieron dos marejadas ciclónicas históricas en Puerto Rico, dos terremotos, el Verano del 2019, y aquí estamos, máscara en mano pero aquí estamos y vamos a estar”, afirmó, haciendo un llamado a agradecer a todas las personas que continúan trabajando y dando servicios, como el personal médico, las personas en los supermercados o quienes recogen la basura.

PUBLICIDAD

“Pero necesitamos que se quede en su casa, que no vaya a una sala de emergencia a menos que no tenga síntomas, porque no podemos colapsar el sistema de salud”, insistió la alcaldesa.

La doctora Maguette Isona, quien está a cargo de la operación del servicarro, explicó que han llegado personas sin cita y si se les ve “agudamente enfermas, se les está pidiendo que pasen a la sala de emergencias. Personas que están estables se le está dando cita a través del teléfono de nuestro cuadro telefónico del Covid-19”.

Primera Hora fue testigo de al menos una persona que llegó allí, con una condición respiratoria y un referido médico del viernes pasado, y aún no había conseguido que le hicieran la prueba. La doctora Isona le orientó y asistió para que le dieran la cita para el martes. Pero ese caso refleja la necesidad de que se amplíen las opciones como la del servicarro de San Juan, para que se puedan hacer más pruebas.

De hecho, según explicó Cruz Soto, solo tenían en primera instancia 2,000 pruebas, de las que han repartido unas 250. Aclaró, no obstante, que el contrato de San Juan es por $1 millón para comprar pruebas a $75 por prueba, además de la prueba de influenza, cuyo costo es de $20. Estimó que continuarían recibiendo kits de pruebas hasta alcanzar unas 12,000.

Alertó, sin embargo, que ya hay noticias sobre escasez de pruebas, así como de suministros médicos.

Cruz Soto pidió además a doctores que hayan cerrado su oficina y estén en casa a que se comuniquen con ella vía mensaje de texto al 787-407-7779, porque “vamos a necesitar ayuda, porque nuestro personal que está trabajando en el sistema municipal de salud a (turnos de) 12 horas, en algún momento va a necesitar un relevo”.

Por otro lado, Cruz Soto dijo que habían recibido la confirmación de resultados negativos de una maestra de matemáticas y una enfermera que habían estado en el Día Nacional de la Zalsa.