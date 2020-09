La organización World Central Kitchen anunció la apertura del Mercado de Alimentos de Santurce (MAS), una iniciativa que se celebrará cada cuarto sábado del mes en el Miramar Food Truck Park con el objetivo de apoyar a los productores locales tales como agricultores, pescadores y productores artesanales. En esa misma línea, la organización aspira impulsar la economía de Puerto Rico y asimismo, ofrecerle a todas las familias que viven en nuestra isla la oportunidad de abastecerse de productos nutritivos y frescos. El mercado abrirá este sábado 26 de septiembre desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Asimismo,

MAS se creó después de que el programa de Plow to Plate, que es una organización sin fines de lucro identificara una necesidad e interés para aumentar el acceso a productos frescos y nutritivos en áreas urbanas. El programa sirve de apoyo a pequeños agricultores, pescadores y agroempresarios ofreciéndoles subvenciones, capacitaciones y volunturismo.

De otra parte, MAS se une a otros mercados agrícolas que ya realizan este mismo tipo de iniciativas en otros municipios, sobre todo, luego de la cuarentena. MAS tiene la intención de establecer un mercado que provea productos de origen local en la capital de la Isla y que pueda proporcionar una opción viable y sostenible para los pequeños productores de alimentos que vienen de todas partes de la Isla y que muchas veces dependen de este tipo de iniciativas para vender sus productos. Este Mercado nace gracias al apoyo financiero del Departamento de Agricultura Federal-USDA y su oficina de AMS.

“Estamos muy emocionados con el nacimiento de este mercado pues queremos demostrar que en Puerto Rico aún hay espacio para aumentar el acceso a alimentos saludables y diversos. A través de este mercado, el público no solo encontrará vegetales, que son muy relevantes, pero también carnes, pescados, huevos, panes y otros productos que se producen localmente y que generan oportunidades de crecimiento económico para toda la cadena de valor dentro de la economía de alimentos de nuestro Puerto Rico.”, comentó Mikol Hoffman, directora de Plow to Plate en WCK. Por su parte, Crystal Díaz, gerente de Plow to Plate en Puerto Rico,

sostuvo que “En WCK nos enorgullece apoyar a los productores locales con nuevos espacios y oportunidades de venta para sus productos. Los retos de estos últimos años y meses no han sido fáciles. Sin embargo, nos satisface ver cómo se han logrado reinventar muchos de nuestros participantes y por ellos, continuamos el trabajo con mucha energía para juntos acercarnos a una mayor seguridad alimentaria en nuestra isla”.

MAS contará con un estricto protocolo de seguridad para proteger la salud y bienestar de todos los participantes contra el COVID-19. Se permitirá solamente un 50% de la capacidad de personas en el mercado. De la misma forma, se tomará la temperatura a todos los asistentes y se desinfectarán las manos de cada persona en la entrada. Se procurará mantener el distanciamiento social o fisico. Además, el personal del mercado colocarán letreros de señalización y orientación de los protocolos a seguir. Como parte de los requisitos compulsorios todas las personas deberán utilizar su mascarilla. Cabe destacar, que la iniciativa es al aire libre.

El programa WCK Plow to Plate otorga subvenciones a productores de alimentos afectados por los pasados desastres naturales además de ofrecer oportunidades de desarrollo de capacidades, voluntariados y acceso a las redes de la organización para el crecimiento de sus participantes.

El Miramar Food Truck Park se encuentra ubicado en la intersección de la Ave. Ponce de Leon y la Calle Eduardo Cerra en Santurce.