Era algo que “hacía mucha falta” y este fin de semana se volvió realidad cuando abrió oficialmente sus puertas el Parque de Diversión y Recreación Canino Arecibo Animal Lover, y cientos de personas y sus queridas mascotas se pudieron dar cita para compartir frente a la maravillosa vista del litoral.

Una vez allí los perritos comenzaron a socializar y hacer de las suyas, llevando a rastras a sus familias, sin importar si se trataba de diminutos chihuahuas, enormes gran danés, juguetones satos, curiosos huskys, astutos pastores alemanes y belgas, habilidosos collies, fornidos pit bulls, gráciles pudles, inquietos salchichas, o cualquiera de las muchas otras variedades de perros que inundaron el nuevo parque.

PUBLICIDAD

Mientras, los deseos de ver a sus queridas mascotas correr a sus anchas junto a nuevas amistades caninas, hicieron que familias llegaran allí desde Arecibo, municipios cercanos como Vega Baja, y otros bastante más distantes, como Bayamón.

“Hacía falta un lugar para las mascotas. Ahora vamos a venir todos los fines de semana”, aseguró Maru Montijo, quien llegó acompañada de Martín, que estaba muy feliz compartiendo con Mela y Mía.

“Hacía falta un lugar así, donde dueños y mascotas puedan disfrutar, donde ellos interactúen con otros perritos. Así ellos se acostumbran a ver a otros perros, que es algo muy importante”, insistió Montijo.

El área para los canes está delimitada por una verja blanca, y cuenta con obstáculos para trepar y saltar. Además, hay un gazebo y una pasarela, para quienes quieran celebrar allí cumpleaños u otras actividades. El parque es de acceso gratis

A poca distancia, además, está el parque acuático, y próximamente también se añadirá a todo el complejo un área para “skating” y otra de quioscos de artesanía y gastronomía.

El sitio parecía idóneo para los primeros pasos de Magno, un cachorro de husky siberiano que corría de un lado a otro junto a la niña Andrea A. González Muñoz.

“Siempre venimos los fines de semana por aquí con Andrea a pasear y a liberar ese estrés de la semana, de las clases y del trabajo. Así que ahora que me enteré que el parquecito está para las mascotas, traeremos a nuestra nueva mascota, a Magno”, afirmó Yaritza Muñoz, mamá de Andrea.

PUBLICIDAD

“Estamos acabando de llegar, pero lo que he visto, me gusta. Y hacía falta. En Arecibo no había lugares así, como para traer la mascota, o los niños con las mascotas y la familia. Este espacio es bastante amplio, es acogedor, es cómodo y es bonito. Hace falta que le pongan cositas así para que uno diga, ‘ay, vamos a apreciarlo, vamos a pasar el tiempo allí’”, agregó Muñoz, residente de Arecibo

“Somos de Bayamón, pero somos ‘animal lovers’, estaba libre hoy y decidimos venir aquí para compartir y para que los perros socialicen con otros perros. Está chévere el parque. Hay áreas recreativas para perros, que hacen falta”, indicó Jeannette, quien llegó acompañada de Kayro, Shanty y Topy, que son perritos que pasan mayormente su tiempo dentro de casa.

Mientras, desde Vega Alta llegó el gigante gran danés Aquiles, de la mano de Yahaira Aponte y Neftalí Rosa, quienes se mostraron agradecidos por todo espacio disponible.

“Me parece todo muy bonito. Bueno para que ellos (los perros) tengan su espacio para jugar y compartir. Ellos también tienen derecho”, sostuvo Aponte, antes que Aquiles interrumpiera el diálogo atraído por la presencia de una hermosa chica, también gran danés, ataviada con una colorida saya.

“Es un parque de mascotas, para crear consciencia en la sociedad de la importancia de cuidar los animales y atenderlos. Hoy ya es una realidad”, expresó visiblemente contento con el proyecto el acalde de Arecibo, quien es también dueño de mascotas.

Agregó que espera de un momento a otro contar con un entrenador que “los domingos, de 2:00 a 4:00 (de la tarde) dé entrenamiento básico a los ciudadanos que quieran entrenar su perrito”.

PUBLICIDAD

“Los perritos no pueden estar encerrados en una casa nada más. Hay perros que son ágiles, que les gusta correr, que les gusta ejercitarse. Y pues ese es el propósito”, agregó Molina, subrayando que aspira que el área pueda ser vista como una opción para toda la familia.

“¿Dónde ir un fin de semana? La familia puede venir, puede ir al ‘water park’, puede traer el perrito aquí también. Y está en el área y disfrutan sanamente… y con una vista magistral, y respiras aire fresco”, aseguró el alcalde.

La actividad de apertura sirvió además para ofrecer clínicas de vacunación y medicamentos contra parásitos, así como para mostrar cinco perritos del albergue de animales de Arecibo que están listos para adopción.

De igual forma, algunos experimentados competidores caninos que acompañaban a organizaciones como la Federación Canófila de Puerto Rico hicieron gala de sus habilidades, mientras que otros que acompañaban a la organización Boondocks K9 mostraron sus dotes en búsqueda y rescate.

El nuevo parque para mascotas servirá además, según indicó el alcalde Molina, para actividades relacionadas con mascotas, como clínicas educativas, de vacunación, esterilización, adopciones y otros eventos similares.