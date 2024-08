El Servicio Forestal de Estados Unidos informó este sábado que, desde mañana domingo, el público podrá visitar algunas áreas del Bosque Nacional El Yunque, que se ha mantenido cerrado tras el impacto reciente de la tormenta tropical Ernesto.

El Yunque anuncia reapertura parcial tras impacto de la tormenta tropical Ernesto. ( Suministrada )

La oferta del Servicio Forestal, mientras se completan los trabajos de respuesta, incluirá la vereda Angelito y el área recreativa de Puente Roto, en Luquillo; el centro de visitantes El Portal de El Yunque, y el corredor recreativo de la PR-191 norte, en Río Grande, hasta la Torre Yokahú, donde se colocará un punto de control de tráfico con un área segura de viraje. Además, las personas podrán admirar la cascada La Coca, sin embargo, la vereda que lleva el mismo nombre permanecerá cerrada hasta que esté libre de material vegetativo o elementos aéreos que representen peligro.

De esta forma, el público que desee vivir la experiencia de caminar dentro de un bosque tropical tendrá como opciones disponibles las veredas Explora y Descubre, y Ciencia e Investigación, ubicadas en El Portal de El Yunque, así como el sendero Angelito. Quienes busquen un área donde refrescarse y darse un chapuzón podrían hacerlo en el área recreativa de Puente Roto. Y los que deseen apreciar las impresionantes vistas del bosque pluvial desde lo alto, tendrán como alternativa la Torre Yokahú.

Es importante recordarle al público que el acceso principal a la vereda Angelito y el área de Puente Roto, por la carretera PR 988, continúa cerrado de forma parcial por trabajos de construcción. Los visitantes tendrían que tomar la ruta alterna desde la PR-3, en dirección Este, tomar la rampa en el kilómetro 37.8 hacia la PR-922. Proseguir por la PR-922 hasta la PR-983, y luego, hasta conectar en la intersección con la PR-988 KM 6.6.

Las labores de respuesta en El Yunque comenzaron en mismo miércoles, 14 de agosto, durante la tarde, cuando comenzaron a mermar las lluvias asociadas a la tormenta Ernesto. Desde entonces, el equipo de El Yunque ha trabajado de forma ininterrumpida para poder reabrir y, a la vez, garantizar una experiencia de visita segura.

“Apasionados, trabajadores, empáticos e integrados, no hay mejores palabras para describir a los hombres y mujeres que respondieron al llamado del deber para ayudar al Bosque Nacional El Yunque, nuestro hogar, cuando los necesitamos. Agradezco sinceramente a cada uno de ellos por hacer el sacrificio de ayudar a evaluar los daños, eliminar los peligros y restaurar el acceso a nuestra joya de la corona en Puerto Rico. Sus esfuerzos y amor por el Bosque Nacional El Yunque no pasan desapercibidos, y no podríamos haberlo hecho sin ustedes”, expresó el supervisor forestal adjunto, Mathias Wallace, en reconocimiento a la labor del equipo de respuesta.

“A nuestros visitantes que regresan, por favor sean cuidadosos y considerados con los demás al regresar a su bosque nacional favorito. La seguridad desde una perspectiva física, social y psicológica es siempre nuestra prioridad número uno”, añadió.

Para conocer el progreso de los trabajos en El Yunque y sus áreas recreativas, consulte su cuenta oficial en Facebook: https://www.facebook.com/elyunquenf/ o la página web https://www.fs.usda.gov/elyunque.