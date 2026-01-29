Como si se tratara de un cuento de hadas, abrió sus puertas en Fajardo el hogar para adultos mayores Seniors Castle. Es literalmente un castillo de color azul y crema donde el adulto mayor puede pasar sus días con personas contemporáneas, afines, crear memorias y disfrutar de sus años dorados mientras es asistido y cuidado para que manifieste su independencia con seguridad.

Seniors Castle nació de la idea y el ingenio de un joven y luchador matrimonio compuesto por los boricuas Angeris Concepción y Jean Carlos Moure. Este edificio, que cuenta con más de 10,700 pies cuadrados, por una parte recreará un lugar acogedor, seguro y saludable para el adulto mayor que solo necesite un poco de compañía y cuidado, y por otra parte, impulsará la economía en la Isla.

PUBLICIDAD

Según información del pasado Censo de Puerto Rico y del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, entre el 2024 y el 2025, se estima que más del 30% de la población tiene 60 años o más, con un índice de vejez de aproximadamente de 199 adultos mayores por cada 100 menores.

“Este proyecto abre sus puertas como un espacio creado con el corazón y pensado para ofrecer a nuestros adultos mayores un ambiente seguro, organizado y lleno de calidez. Este edificio, adquirido en el 2024 y remodelado con dedicación durante los últimos dos años, inicia hoy una nueva etapa de servicio a la comunidad”, explicó Concepción, quien cuenta con más de 13 años de experiencia como enfermera graduada. La estructura consta de 3 amplios pisos y mucho espacio en los alrededores donde hay terrazas, jardines, estacionamientos, cancha de pickleball y está en construcción un roof top donde se harán noches de diversión y socialización, entre los residentes. También se construirá una piscina para terapia física y el centro contará con un huerto para sembrar frutas y vegetales.

Concepción, quien también posee una maestría en Administración de Servicios de Salud, añadió que desde hoy este lugar “ofrece cuidado y supervisión continua, enfermería 24/7, asistencia en las actividades de la vida diaria, administración de medicamentos, servicios médicos, un gimnasio en el que se pueden brindar terapias y un salón de belleza para que tanto las mujeres como los hombres se arreglen sus cabellos y uñas”.

Sostuvo, además, que “se brindan espacios y acompañamiento para que nuestros adultos mayores aprendan y desarrollen destrezas en el uso de la tecnología, lo que promueve activamente su independencia y la estimulación cognitiva; lo que redunda en una mejor conexión con sus seres queridos”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Moure, quien posee un bachillerato en Tecnología y más de 10 años como profesional de la Administración, confirmó que el costo de inversión entre la compra del lugar y la remodelación asciende a $1,500,000 estimados. Asimismo, enfatizó en que con este gran proyecto han generado unos 20 empleos directos en la fase inicial y en la fase de desarrollo esperan general 40 empleos directos en total. Igualmente, han creado unos 33 empleos indirectos aproximadamente, entre servicios profesionales, mantenimiento, servicios tecnológicos, suplidores de materiales y alimentos, entre otros.

Lo que se inaugura hoy, es la primera de 4 fases que se desarrollarán en Seniors Castle. El primer piso de Seniors Castle, que es el que inauguramos hoy, cuenta con: 10 habitaciones privadas, 5 habitaciones compartidas, 5 baños, una cancha de pickleball, balcones, jardines, zona de tecnología, salón de belleza, un gran salón comedor, el gimnasio y estacionamientos.