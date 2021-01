Los dos policías municipales de Carolina asesinados el pasado lunes mientras cumplían su deber, Eliezer Hernández Cartagena y Luis Salamán Conde, estaban siendo velados esta tarde en la funeraria González Lago de Carolina, donde se dieron cita parientes, amigos y colegas de la policía y otras fuerzas del orden.

Una y otra vez, los familiares recibían muestras de solidaridad, al tiempo que sucesivas guardias de honor hacían simbólica custodia del lugar. A su vez, familiares y amigos cercanos dejaron saber su agradecimiento por todo el respaldo que han recibido en tan duro momento.

Alexis Hernández Cartagena, uno de siete hermanos del agente Hernández, y quien es miembro de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico, agradeció “a todo el público” por la solidaridad y exhortó a trabajar por un futuro mejor para que no vuelvan a ocurrir tragedias como ésta.

PUBLICIDAD

Alexandra y Alexis Hernández Cartagena, hermanos del policía municipal Eliezer Hernández Cartagena, agradecieron el respaldo que han recibido de parte de sus compañeros, del alcalde, del gobernador y del pueblo. (David Villafane/Staff)

“Sabemos que ha calado bien hondo la pérdida de mi hermano y de los agentes que hicieron lo que se supone que hicieran. Sabemos que parte de nuestra labor, y de nuestros riesgos, es dar la vida. Ese es el último sacrificio que cada uno de los que trabajamos en estas profesiones, ya sea militar o policíaca, tenemos que entender, que es el riesgo”, comentó.

“Gracias a todos, de verdad. Se los agradezco en el corazón. No es un momento fácil ni para mí ni para ninguna de las familias envueltas. Sé que para Puerto Rico es un momento de luto y se le agradece esa solidaridad”, agregó.

“Nadie quiere que a su hermano le pase algo de esta índole, quiere que cada uno se retire honradamente y llegue a su vejez, como se supone. Pero sabemos que esto es parte del deber y sabemos que eso es el riesgo que tomamos todos los que estamos en esta profesión tan difícil”, reiteró.

El militar sostuvo que si bien ellos perdían un hermano, “el país perdió un pedazo de su corazón. Pero lo vamos a reconstruir. Y eso lo vamos a hacer todos llevando un mensaje a la juventud. La juventud es la clave de esto. Y la crianza dentro de cada uno de nuestros hogares va a ser la clave para que nuestro futuro, no el presente, nuestro futuro sea mejor. Nuestro presente hay que trabajarlo para que nuestro futuro sea uno de excelencia”.

Alexis describió a su hermano como alguien que traía alegría y se hacía querer por todos.

PUBLICIDAD

“Mi hermano era el sol del hogar. Era la alegría, era el apoyo, era la luz. Cada vez que llegaba se alumbraba el lugar que fuera. Yo no imaginaba, no tenía ni idea de lo mucho que a mi hermano lo querían. Eso lo sé ya”, dijo.

Su hermana Alexandra Hernández Cartagena, secundó sus palabras y aseguró que no podría superar la pérdida.

El país perdió un pedazo de su corazón. Pero lo vamos a reconstruir” -Alexis Hernández Cartagena

“No hay palabras, no hay consuelo. Mi hermano era una persona alegre. Como dijo mi hermano era el sol de la familia, el sol de su lugar de trabajo. No tenerlo va a costar. Nunca lo voy a superar. Él era conmigo como dicen por ahí uña y mugre. Era como el padre de mi hijo. Siempre ha estado ahí para nosotros. Gracias a todo el pueblo de Puerto Rico por el apoyo que han tenido con él y con los demás agentes, que de verdad siento mucho a todas las familias igual, que sé lo que están pasando. Que no quiero que más agentes y las familias vuelvan a pasar por lo que hemos pasado nosotros”, comentó, visiblemente afectada.

Mientras, Gustavo Delgado Delgado, amigo de crianza del agente Salamán y quien lo consideraba “como un hermano”, lo describió como “tremenda persona, que nunca le faltó el respeto a nadie. Amigable, que apoyaba. Le gustaba hacer maldades, eso sí, te lo aseguro. Fue tremendo ser humano, tremendo hermano”.

“Es un dolor, especialmente para la familia de ellos al igual que los agentes de la Policía de Carolina, es un dolor muy fuerte. Algo que no se esperaban. Nadie estaba preparado para eso. Es un dolor demasiado de fuerte que solamente el que nos puede dar la fortaleza y el entendimiento es el que está allá arriba, el Señor Jesucristo”, agregó. “Quiero agradecer de parte de la familia, de los amigos más allegados, darle las gracias a todos, a la Policía de Puerto Rico, al gobernador, el alcalde, por estar siempre presentes, por el apoyo, y por ese sentir hacia nosotros”.

PUBLICIDAD

Por su parte, el comisionado de la policía municipal de Carolina, Rubén Moyeno, sostuvo que se trata de “dos pérdidas grandes, dos seres humanos extraordinarios, excelentes servidores públicos, que no los vamos a olvidar”.

Moyeno se unió al agradecimiento por la solidaridad recibida y aseguró que “estamos sentidos, pero estamos de pie. El dolor nos hace más fuerte. Y eso nos va a hacer luchar contra el crimen con más entusiasmo y más valentía”.

En los eventos criminales del pasado lunes, además de Hernández y Salamán, también fue asesinado el agente estatal Luis Marrero Díaz. El autor de los crimines apareció poco después asesinado con un cartel en que se le adjudicaban los asesinatos de los agentes, en un hecho que es objeto de investigación por las autoridades.