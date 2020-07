El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, doctor Julio Fontanet, anunció que el Proyecto del Senado 1461, el cual crea la Junta de Revisión de Condenas Erróneas del Gobierno de Puerto Rico, facultada para evaluar reclamaciones de inocencia en casos criminales ya adjudicados, va rumbo a La Fortaleza para la firma de la Gobernadora. Fontanet recordó que la medida fue presentada a petición del PRoyecto Inocencia de la Universidad Interamericana, el cual está adscrito a las prestigiosas entidades Innocence Network y Red Inocente.

El P. del S. 1461 fue aprobado en la Asamblea Legislativa a fines de junio de 2020, por mayoría abrumadora.

PUBLICIDAD

“En nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico no nos limitamos a enseñar la práctica del Derecho y formar abogados o conocedores del Derecho solamente, sino que somos una institución que está inmersa dentro de la comunidad, ofreciendo servicios legales gratuitos en nuestra Oficina Legal de la Comunidad y apoyando iniciativas como el PRoyecto Inocencia. Nos sentimos más que orgullosos de nuestra comunidad universitaria, de nuestros estudiantes y nuestros profesores por dar la milla extra en servicio y en proyectos que aportan a nuestra calidad de pueblo”, expresó por escrito el presidente de la Universidad Interamericana, licenciado Manuel J. Fernós.

Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho, doctor Julio Fontanet dijo: “Agradecemos a las Cámaras Legislativas de Puerto Rico por apoyar y aprobar la creación de este proyecto. No tenemos la menor duda de que, por su valor e importancia, obtendrá la firma de la Gobernadora. Continuemos luchando por lograr un Puerto Rico más justo y más noble”.

La Junta de Revisión de Condenas Erróneas creada al amparo del P. del S. 1461, medida legislativa trabajada en conjunto con la División de Legislación de PRoyecto Inocencia, no funcionaría como un jurado revisor, sino que evaluaría reclamos de inocencia de personas que ya han sido condenadas, que cuentan con nueva evidencia y cuyos casos son finales y firmes; y determinaría si, a la luz de la nueva prueba y de la evidencia presentada en el juicio, existe probabilidad razonable de que la condena haya sido errónea. Asimismo, de conformidad con su evaluación e investigación de las reclamaciones ante sí, y al amparo de la Ley Núm. 246 de 29 de diciembre de 2015, Ley de Análisis de ADN Post Sentencia, la Junta de Revisión de Condenas Erróneas determinaría si procede la realización de análisis de ADN y estaría facultada para ordenar dichos análisis.

PUBLICIDAD

Según surge de la Exposición de Motivos del P. del S. 1461, la Junta de Revisión de Condenas Erróneas del Gobierno de Puerto Rico no es un organismo único o nuevo toda vez que desde hace algunos años muchas jurisdicciones de los Estados Unidos han creado y adoptado entidades análogas, conocidas como Conviction Integrity Units (Unidades de Revisión de Condenas). Éstas son responsables de evaluar reclamos de inocencia de personas convictas y están facultadas para determinar la posible incorrección de sus sentencias, ordenar la realización de análisis de ADN y someter casos para nuevo juicio. En el año 2018 existían 44 Unidades de Revisión de Condenas alrededor de todos los Estados Unidos, las cuales lograron en 2018 la exoneración de 58 personas erróneamente condenadas. Asimismo, según datos más recientes provistos por The National Registry of Exonerations, durante el año 2019 la cantidad de Unidades de Revisión de Condenas en Estados Unidos aumentó a 59, cuatro veces más de las que había en 2014. En, 2019, entre sólo 13 de dichas 59 unidades se logró la exoneración de 55 personas condenadas injustamente por crímenes que no cometieron.

Entretanto, Nelson Ortiz Álvarez, José A. Caro Pérez y Nelson Ruiz Colón conocidos como los Inocentes de Aguada se expresaron a favor de la medida. Los tres hombres que estuvieron 22 años encarcelados por un crimen que no cometieron, explicaron que esta medida es fundamental para aquellos convictos inocentes que no cuentan con los recursos para demostrar su inocencia. El PRoyecto Inocencia de la Facultad de Derecho logró la concesión de un nuevo juicio, excarcelación y exoneración de los Inocentes de Aguada. Los tres hombres vieron una nueva oportunidad, cuando la isla promulgó la ley que permite a convictos solicitar análisis de ADN en casos en los que previamente había sido imposible: sobre la base de nueva evidencia o evidencia que no fue analizada ni cuestionada en el juicio. Esta medida también fue impulsada por la Facultad de Derecho de la Inter y el PRoyecto Inocencia.