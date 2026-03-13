En el marco del Mes de la Mujer, el Hospital San Juan Capestrano advirtió la necesidad de crear una conversación urgente que permita traer sobre la mesa el tema de la salud mental femenina, especialmente en edades tempranas.

Con el tema “Cuidar la salud mental de la mujer es una prioridad de salud pública y una responsabilidad colectiva”, un panel de expertos pidió atender el problema que afecta en mayor proporción, según datos provistos, a nuestra adolescentes y jóvenes.

Las mujeres representan aproximadamente el 51.6% de la población de Puerto Rico, según datos de la Oficina del Censo Federal.

Las funciones de las féminas en nuestra sociedad son múltiples: en muchos casos son líderes en el ámbito profesional, cuidadoras en el hogar, madres, hijas, hermanas y responsables del soporte económico de sus familias.

“Las mujeres son también el pilar emocional de muchas generaciones. Son profesionales que buscan desarrollarse y ser exitosas dentro de sus organizaciones mientras cuidan de sus hijos y los apoyan en su desarrollo escolar. También se convierten en cuidadoras de adultos mayores y, en muchos hogares, en el sostén económico y emocional de sus familias, todo esto en un ritmo único, sin un detente o respiro. Sin embargo, mientras cumplen múltiples responsabilidades, muchas lo hacen enfrentando en silencio niveles elevados de estrés, ansiedad, agotamiento emocional y tristeza profunda, sin que nadie entienda la necesidad que tienen de un espacio para reflexionar, descansar y hasta para cuidarse”, señaló en conferencia de prensa la licenciada Marta Rivera Plaza, principal oficial ejecutivo del Sistema Hospital San Juan Capestrano.

Junto al panel compuesto por el Dr. William Lugo (psiquiatra y director médico del Hospital San Juan Capestrano), la Dra. Alejandra Méndez (psiquiatra PGY-4), la licenciada Wilmaris González (psicóloga) y Dayana Velázquez (trabajadora social clínica), se presentaron estadísticas recopiladas por la primera institución privada de prestación de servicios de salud mental en el país.

Reveladores hallazgos en el 2025

Entre los datos internos de hospitalizaciones del Sistema Hospitalario San Juan Capestrano el pasado año mostraron tendencias que merecen atención:

El 46% (3,058) de las hospitalizaciones (en esa institución de salud mental) correspondió a mujeres.

Casi la mitad de los ingresos femeninos (48%) está relacionada con diagnósticos de depresión mayor, un trastorno del estado de ánimo grave y crónico, caracterizado por una tristeza profunda, desesperanza y pérdida de interés (anhedonia) que dura al menos dos semanas.

El grupo con mayor número de hospitalizaciones femeninas es el de 10 a 19 años, con un 26%.

Los expertos concluyeron que los datos reflejan que el 42% de las mujeres hospitalizadas tiene menos de 30 años, mientras que el 41% se encuentra entre los 30 y 59 años, lo que demuestra que la mayor parte de las hospitalizaciones ocurre en etapas activas de la vida.

“Detrás de cada porcentaje, hay una historia real. Hay una adolescente que lucha con su autoestima y el impacto de las redes sociales o una joven universitaria enfrentando presión académica y expectativas familiares. Una madre que intenta equilibrar trabajo, hogar y crianza mientras experimenta agotamiento emocional o una mujer adulta que enfrenta duelo, divorcio o cambios hormonales sin el apoyo emocional necesario. Lo que estamos observando clínicamente es una tendencia que nos proyecta a que estas cifras no son frías. Son un reflejo del estado emocional real de muchas mujeres en nuestra sociedad, el cual queríamos compartir justamente en esta Semana de la Mujer”, explicó el panel.

Diferencia entre hombres y mujeres

El grupo presentó su visión y comparativa con la data recopilada que demuestra que mientras muchos hombres ingresan bajo criterios involuntarios o crisis conductuales, las mujeres suelen llegar al sistema de salud mental debido a crisis emocionales profundas.

Entre los cuadros clínicos más frecuentes se observan:

Depresión severa

Trauma acumulado

Ansiedad incapacitante

Agotamiento emocional extremo

Como datos importantes, se informa que, en muchos casos, la hospitalización femenina no está asociada principalmente a conductas disruptivas, sino a procesos emocionales intensos que se han sostenido durante demasiado tiempo sin intervención adecuada.

“Muchas mujeres no exteriorizan su dolor; lo cargan en silencio hasta que su bienestar emocional se ve seriamente afectado”, indicaron.

La adolescencia: “Un llamado urgente”

El grupo de expertos en San Juan Capestrano dejó clara su preocupación particular con la población de adolescentes.

Muy en especial, es preocupante que el grupo con mayor número de hospitalizaciones femeninas sea el de 13 a 19 años.

La recopilación de estadísticas demuestra que se está viendo adolescentes afectadas por:

Depresión

Problemas de autoestima y autoimagen

Ideación suicida

Experiencias traumáticas

La distribución por edades refleja cómo la salud mental impacta distintas etapas de la vida de la mujer:

13–19 años: 26% (784)

20–29 años: 16% (484)

30–39 años: 13% (383)

40–49 años: 14% (422)

50–59 años: 14% (423)

60–69 años: 10% (325)

70 o más años: 7% (237)

“Esto refleja una vulnerabilidad emocional temprana que no podemos normalizar. Son jóvenes que, en una etapa donde deberían estar construyendo identidad, proyectos y esperanza, están enfrentando crisis emocionales profundas. Como sociedad debemos preguntarnos: ¿Estamos escuchando lo suficiente a nuestras adolescentes?”, cuestionaron.

Para la licenciada Rivera Plaza, estos datos representan un llamado a la conciencia colectiva.

“Cuando una mujer sostiene tantos roles al mismo tiempo, la carga emocional puede ser enorme. Por eso es tan importante que las mujeres entiendan que buscar ayuda psicológica y cuidar su salud mental es fundamental para mantener el equilibrio en sus vidas. Una de las preocupaciones para los que trabajamos día a día con el cuidado de la salud mental es saber cómo aumentan y se distribuyen por la edad en la que se están observando más hospitalizaciones”, indicó la CEO del Sistema Hospital San Juan Capestrano.

“Nos preocupa profundamente que el grupo con mayor número de hospitalizaciones femeninas sea el de 10 a 19 años. Esto nos habla de una vulnerabilidad emocional temprana que requiere intervención, educación y acompañamiento desde el hogar, la escuela y la comunidad. Nos encontramos con la realidad que muchas mujeres adultas enfrentan cargas emocionales invisibles y de difícil manejo. Estamos viendo mujeres que sostienen familias completas mientras se sienten emocionalmente agotadas. La mujer que parece fuerte por fuera puede estar atravesando una depresión severa por dentro, asunto que debemos atender inmediatamente”, añadió Rivera Plaza.

¿Qué se puede hacer?

Como parte de las conclusiones y recomendaciones que hizo el panel, está la preocupación de que se atienda a tiempo cualquier señal de problemas relacionados con la estabilidad mental de las mujeres.

El mensaje enviado por la institución a todas las féminas es que: “Cuando una mujer cuida su salud mental, fortalece a su familia, su comunidad y su futuro”.