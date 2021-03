Residentes del residencial público Manuel A. Pérez celebraron la actividad que se llevó a cabo allí en la mañana de este sábado, en la que participaron diversas agencias de gobierno y el municipio de San Juan, ofreciendo servicios que incluyeron pruebas de COVID-19, ayuda para matricular a estudiantes en las escuelas, así como diversión para los niños con juegos, superhéroes, mimos y otras atracciones.

Miguel Ángel Díaz calificó la actividad de “buenísima”. Agregó que “los nenes quieren ir pa’ la escuela ya, tengo dos sobrinos que van a para la (escuela) Juan Ramón (Jiménez) y quieren ir pa’ la escuela y no la han abierto todavía. A los otros chiquitos los mandaron pa’ otra escuela, por la espera. Pero buenísima, buenísima, y más la prueba (de COVID-19). Eso cuesta $60, $80, depende de donde te la hagas si no tienes plan. Yo me la hice ahora y me la envían (el resultado) por mensaje de texto. Es un éxito”.

Para Ana Gómez, quien estaba con su hija Eneida Torres, la actividad estuvo “muy bien, muy bonita, muy buena. Hay de todo, pruebas, muy buena”.

Su hija Eneida, que poco antes estaba haciendo manualidades en una de las mesas de la actividad y luego se tomó una foto con el cantante Divino, se unió a los elogios y aseguró que “me gustó mucho”.

La secretaria designada del Departamento de Educación, Elba Aponte, subrayó que se trata de “una actividad de impacto comunitario” con la que buscan “educar, conectar a la comunidad”.

“Vamos a estar educando con diferentes estaciones, para educar a la familia, que tengan la oportunidad de recrearse, siguiendo los procesos y protocolos, en un ambiente de armonía y organizado”, expresó Aponte, quien fue parte de otro esfuerzo educativo de entrega de libros en ese residencial antes de ser nominada para dirigir el DE.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, comentó que había “servicios desde administración de pruebas de COVID, orientación del Departamento de la Familia, Departamento de Educación, básicamente de las agencias que están directamente relacionadas con la población del residencial”.

“Para mí lo más importante es que conecta al gobierno, que está para servir a la comunidad, con la comunidad”, afirmó Romero, agregando que era también una vía de llevar servicios a la gente en estos momentos que se hace más difícil el acceso debido a los muchos inconvenientes que ha generado la pandemia del COVID-19.

La senadora Nitza Morán agregó que la actividad logra llevar a la gente servicios que ofrecen las agencias del gobierno “que están a la mano, están accesibles, pero muchas ni saben qué está ahí”.

“Esto es muy valioso en estos momentos, y vamos a continuar haciéndolo en San Juan, y en todos los residenciales cercanos, para que se dé ese servicio a la comunidad”, agregó la senadora.

Por su parte, el líder comunitario Roberto Pérez, más conocido como Papo Christian, celebró que los líderes políticos estuvieran allí apoyando a la comunidad y sus escuelas, la elemental Manuel A. Pérez y la intermedia Juan Ramón Jiménez.

“Están aquí metiendo mano. Lo están haciendo bien. Y eso es importante. Lo que está ocurriendo aquí es importante, pruebas de COVID, pantomimas, teatro con el distanciamiento social. Esto es un palo”, afirmó Papo Christian. “Y cuando hagan algo malo se lo voy a restrellar en la cara, porque esto no es un concurso de simpatía, esto es un compromiso con el pueblo, es trabajo”.

“Esto debería de rebotar en todo el municipio de San Juan y en todo el país”, insistió el líder comunitario.