El exgobernador y candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal Acevedo Vilá, denunció hoy que el gobierno de Puerto Rico se expone a la pérdida de $1,054 millones de fondos de Medicaid, destinados al cuidado y seguro médico de personas de bajos ingresos.

Según el dirigente popular, esto se debe a problemas de ejecución gerencial y a la ausencia de acciones afirmativas por parte de la comisionada residente, Jenniffer González quien, “a solo tres semanas de vencerse el término del uso de esos fondos, no ha solicitado la extensión de los términos mediante legislación congresional”.

En una conferencia en la sede partido y acompañado por varios legisladores y candidatos a puestos legislativos, el también exgobernador de Puerto Rico, reveló una carta de la gobernadora Wanda Vázquez enviada el pasado 1 de septiembre de 2020 a los principales líderes de ambos partidos en el Congreso de los Estados Unidos, en la que solicita atención urgente del Congreso ante el inminente vencimiento de la fecha límite del uso de los fondos pautados para el próximo 30 de septiembre, fecha en que cierra el año fiscal federal.

“Esta misiva que hacemos pública hoy, pone sobre la mesa el serio problema de falta de comunicación y coordinación de la comisionada residente Jenniffer González con la primera ejecutiva al punto que una asignación remanente de $1,054,200,000.00 se encuentra en peligro sencillamente porque la representante del gobierno de Puerto Rico en la capital federal, no ha solicitado una extensión del término a sus pares en el Congreso de los Estados Unidos. Es más que evidente, que la comisionada residente no quiere colaborar con la gobernadora, al punto que esta última tiene que escribirle al liderato congresional por la inacción de Jenniffer González. Parece que la guerra de la primaria en el PNP aún no ha terminado”, expresó Acevedo Vilá.

El dirigente popular explicó que el Congreso de los Estados Unidos aprobó un total de $2,916,188,000 para los programas de Medicaid en Puerto Rico, que se supone se utilizaran en el año fiscal federal presente, que se extiende desde el 1 de octubre del 2019 al 30 de septiembre del 2020.

Al presente, dijo, solamente se ha utilizado $1,861,988,00 o el 64% del total de los fondos, lo que provocaría que llegar la fecha del 30 de septiembre, el gobierno de Puerto Rico se expone a perder el remanente de $1,054,200,000 que representa el 36% de la asignación, si es que no se aprueba una extensión de término para el próximo año fiscal.

“Esta una situación seria que, de concretarse, podría terminar de colapsar nuestro sistema y servicios de salud, cuando apenas hemos logrado sobrepasar y controlar la propagación del COVID-19. No tenemos tiempo para perder. Este reto requiere un llamado público de concertación bipartita entre demócratas y republicanos para lograr acción del Congreso. La situación se agrava al tomar en cuenta que el año fiscal federal termina este próximo 30 de septiembre y la Cámara de Representantes tiene apenas 10 días de votaciones calendarizadas previo a esta fecha”, señala Acevedo Vila en una carta dirigida a la gobernadora y a la Comisionada Residente.

Medicaid es un programa federal de seguro y cuidado médico que va dirigido a familias e individuos que tienen bajos ingresos y que incluyen adultos mayores, niños y personas con necesidades especiales. En Puerto Rico este programa ofrece ayuda a 1.4 millones de personas.