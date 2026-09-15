La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) detuvo durante la tarde de hoy la operación de la Planta de Filtros Jagüeyes, en Villalba, luego de que se identificara la presencia de aceite en uno de los filtros tras registrarse un accidente con una maquinaria en la instalación, informó mediante comunicación escrita el ingeniero Bruce León Ng, director ejecutivo de la Región Sur de la AAA.

Tras identificarse la situación, el personal operacional detuvo la planta y activó los protocolos correspondientes para proteger la calidad del agua y evitar cualquier posible afectación al proceso de tratamiento. Además, se realizaron labores de limpieza en el área afectada y se inició la evaluación de los componentes involucrados.

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El accidente ocurrió durante la tarde del lunes, cuando una maquinaria pesada, conocida como digger, impactó accidentalmente un equipo que contenía aceite, lo que provocó un derrame en el área. La maquinaria era utilizada en los trabajos de rehabilitación que la AAA lleva a cabo en la planta como parte de su Programa de Mejoras Capitales.

Personal técnico y operacional, junto con personal de la Oficina de Cumplimiento de la AAA, realizó muestreos, análisis y pruebas de calidad para verificar las condiciones del sistema. Los resultados de estas pruebas pueden tomar hasta 24 horas. La instalación permanecerá fuera de operación hasta que se completen las evaluaciones requeridas y se confirme que cumple con todos los parámetros aplicables para reanudar de manera segura los procesos de tratamiento y distribución.

El Departamento de Salud de Puerto Rico fue notificado sobre la situación y la AAA mantiene coordinación con la agencia, conforme a los protocolos y requisitos regulatorios establecidos.

Mientras la planta permanezca fuera de operación, alrededor de 800 abonados que reciben servicio de esta instalación en los municipios de Villalba y Juana Díaz podrían experimentar desde bajas presiones hasta interrupciones en el servicio de agua potable.

En Villalba, podrían verse afectadas las comunidades Los Bravos, Jagüeyes Arriba, Corillo, Romero, Talas Largas, Santo Domingo y Las Cumbres; el sector El Guayo; la urbanización Quintas del Alba; y el sector Polvorín. Mientras que en Juana Díaz, el impacto podría extenderse a los sectores Collores y Margaritas.

“Nuestra prioridad es la seguridad de nuestra gente. Por ello, nuestro personal está realizando las pruebas y labores de limpieza necesarias hasta contar con resultados que descarten la presencia de la sustancia en los filtros y confirmen que se cumplen todos los parámetros requeridos para reanudar las operaciones de manera segura”, expresó el director regional.

Como parte de las medidas de mitigación, el personal de la AAA mantiene coordinación con las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias de los municipios impactados para activar y distribuir camiones oasis en las áreas afectadas.

El Proyecto de Rehabilitación de la Planta de Filtros Jagüeyes cuenta con una inversión de más de $25 millones y forma parte del abarcador Programa de Mejoras Capitales de la AAA, que contempla una inversión de sobre $9.6 billones en proyectos dirigidos a mejorar la infraestructura de agua potable y alcantarillado en toda la isla.