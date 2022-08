Con el propósito de mejorar la salud de la madre gestante, del bebé y reducir los casos de partos prematuros en Puerto Rico, Triple-S, March of Dimes y el Hospital UPR Dr. Federico Trilla en Carolina anunciaron el lanzamiento del programa Cuidado Prenatal en Grupo (SPC, Supportive Pregnancy Care).

Puerto Rico tiene la calificación más baja, respecto a nacimientos prematuros, mortalidad infantil, impulsores sociales de la salud, tasas de cesárea de bajo riesgo y acceso inadecuado a la atención prenatal, según el Boletín de Calificaciones 2021 de March of Dimes.

Ante esta alarmante situación, Triple-S y su compromiso como parte de Blue Cross Blue Shield para atender las inequidades de la salud en la Isla, buscó establecer en Puerto Rico Cuidado Prenatal en Grupo, primer programa de este tipo establecido en Puerto Rico en una institución hospitalaria, siguiendo el modelo de March of Dimes.

“Nuestra misión como empresa dedicada a la salud es fomentar y fortalecer el bienestar de nuestra población en Puerto Rico”, explica Roberto García Rodríguez, y principal oficial ejecutivo de Triple-S Management. “Tenemos un fuerte compromiso con atender y reducir las disparidades en el cuidado de la salud de la mujer. Entendemos que este programa tiene el objetivo de mejorar la salud materno-infantil y las complicaciones durante el embarazo en la Isla a través de un modelo flexible de cuidado prenatal grupal con resultados comprobados”, abundó.

El programa de Cuidado Prenatal en Grupo se estableció en Tennessee en los Estados Unidos en 2016 y se ha implementado en 25 estados y jurisdicciones de EE.UU., en más de 50 localidades que ofrecen servicios de salud a embarazadas. Su evidencia muestra que la atención prenatal grupal puede reducir los nacimientos prematuros en más del 33% para participantes de todas las razas y etnias.

“La misión de March of Dimes siempre ha sido garantizar que toda madre y todo bebé tenga un comienzo saludable con acceso a servicios acordes a sus necesidades”, expuso Alma Seda, directora ejecutiva de la entidad. “Un niño prematuro puede enfrentar problemas de salud de por vida debido a su falta de desarrollo adecuado antes de nacer. Es por esto que para nosotros como organización es un logro que podamos implementar en Puerto Rico un modelo ya establecido que ha arrojado resultados positivos para darles una oportunidad a nuestras familias y mujeres embarazadas a tener acceso a un servicio no usual”, añadió Seda.

Las participantes de este programa han demostrado mejores conocimientos prenatales, mayor preparación para el parto y bebés que pasan menos días en la Unidad de Cuidado Intensivo. “Examinamos el estudio piloto realizado en Tennessee cuyo resultado demostró que hubo menos probabilidades de que la madre gestante visitara la unidad de Emergencias durante el embarazo reflejando una relación directa entre el programa y la salud de la madre gestora”, expone García, el primer ejecutivo de Triple-S. “Además el 68% de los participantes tuvo más probabilidad de asistir a sus visitas postparto, el 84% inició la lactancia desde el momento del parto y hubo tres veces más de probabilidad de continuar amamantando en su visita posparto”, detalla. “Esto también refleja un gran progreso en la salud del bebé”, concluyó el ejecutivo.

El Hospital UPR Dr. Federico Trilla (HUPR) en Carolina recibe 8,500 hospitalizaciones al año y 4,400 visitas a la clínica de ginecología y obstetricia. En el 2021, el hospital registró 467 partos, una cifra muy similar al año anterior. Como institución académica, el hospital opera bajo un estricto protocolo para reducir los partos electivos antes de las 39 semanas. P

or tanto, HUPR ha sido reconocido por March of Dimes como el hospital con la tasa más baja de cesáreas en todo Puerto Rico. “Nos enorgullece convertirnos en la primera institución hospitalaria en implementar este programa junto a March of Dimes y gracias al apoyo de Triple-S”, explica su directora ejecutiva, Yelitza Sánchez Rodríguez.

“Para el Hospital UPR es un orgullo ofrecer a la comunidad un programa que fue validado científicamente por la facultad del Recinto de Ciencias Médicas entre el 2013 y el 2015. Nuestra meta es empoderar a las pacientes para que sean parte integral de su cuidado prenatal, y que se logren y que nos posicionemos como un modelo para otras instituciones médicas en Puerto Rico”, agregó.

Cuidado Prenatal en Grupo es un modelo de atención prenatal grupal basado en data científica que reúne a las personas embarazadas para recibir atención prenatal con su ginecólogo-obstetra. El programa aborda los factores médicos e impulsores sociales de una manera flexible y relevante. Durante las sesiones grupales, las participantes toman y registran sus propios signos vitales, reciben una evaluación física con su proveedor, se apoyan mutuamente y adquieren conocimientos y habilidades relacionadas al embarazo, el parto, el posparto y el cuidado infantil. El modelo se desarrollará durante dos años, atendiendo grupos de 8 a 12 mujeres gestantes, para un máximo de 200 participantes por año. Su participación es voluntaria para toda mujer embarazada y no le añade ningún costo a su cuidado prenatal.

El programa implementado en el HUPR tiene su propia identidad y lleva por título Aurora. “Un embarazo es el inicio de un proceso, como un amanecer, el comienzo de una vida saludable para mamá y bebé en el cual cada mujer necesita sentirse apoyada y guiada”, explicó Sánchez Rodríguez.

Las personas interesas en participar en el programa pueden visitar la página web www.hospitalupr.org/aurora para completar una solicitud de orientación o pueden escribir a aurora@hospitalupr.org.