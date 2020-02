El Departamento de Educación firmó un acuerdo de colaboración que busca capacitar a maestros y personal escolar en el manejo de trauma luego de desastres naturales, como los terremotos que ha vivido la región sur recientemente.

El acuerdo involucra a varias entidades como Unicef, la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY), así como la Universidad de Puerto Rico, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, entre otras, que podrán a disposición del DE especialistas y recursos para adiestrar al personal de la agencia.

Se espera que los adiestramientos ayuden a comprender mejor cómo los eventos traumáticos afectan el aprendizaje de los estudiantes, y además a desarrollar las estrategias más efectivas para apoyarlos. Asimismo, los adiestramientos incluirán herramientas para que los maestros puedan lidiar con sus propios traumas.

Según explicó el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, usarán un modelo “capacitar al capacitador”, con el se entrenará en la próxima semana a un grupo de especialistas de la Secretaría de Servicios al Estudiante, Familia y Comunidad de las siete regiones educativas para que ellos posteriormente capaciten a los profesores y demás miembros de la comunidad escolar.

“Nosotros también tenemos una responsabilidad social. No nos limitamos únicamente al proceso introduccional, sino también al servicio de las comunidades que se ven representadas en nuestras escuelas. Hemos vivido momentos difíciles después de Irma y de María. Ahora, luego del terremoto, hay una necesidad mayor de trabajar con los elementos socioemocionales de nuestros empleados y nuestros estudiantes”, indicó el secretario.

Hernández abundó que, como parte de ese compromiso social “que asumimos con mucha pasión y mucha integridad”, unieron esfuerzos con Unicef y el Instituto New Paltz para la Salud Mental en Desastres para capacitar “a sobre 1,700 funcionarios del Departamento de Educación, entiéndase consejeros profesionales, trabajadores sociales, sicólogos escolares, para trabajar con este aspecto socioemocional”.

El proyecto tiene “unas metas puntuales, para desarrollar un programa de intervención”, que incluye “desarrollar un currículo de respuesta en trauma en las salas de clase, para usarlos en las escuelas”.

Además de adiestrar a los especialistas del DE, los expertos apoyarán en el entrenamiento que el grupo adiestrado dará a los otros empleados, para asegurarse que se haga “de forma apropiada según la metodología ya validada”.

“La niñez, la población infantil hasta la edad 18 años son aproximadamente el 25% de la población. Pero son el 100% del futuro. Y es muy importante para Unicef, el DE, SUNY y los participantes en esta iniciativa, que la niñez se desarrolle saludable, que tenga la habilidad de crecer y maximizar sus talentos”, afirmó Edison Sabala, director de esfuerzos humanitarios de Unicef USA, quien recordó que Unicef aportará su experiencia que ha acumulado trabajando en más de 190 países en situaciones de conflicto y desastres naturales.

“Cuando los niños sufren traumas y no reciben el apoyo sicosocial que necesitan, no solo se afecta su capacidad de aprendizaje y atención en el salón de clase a corto plazo, sino que también puede tener un efecto negativo en su desarrollo a largo plazo. Y los maestros en el salón de clase son una de las primeras líneas de intervención y prevención para poder garantizar un ambiente en el que los niños puedan comenzar a sanar y recuperarse. Así que las metas del programa es darle a los maestros las herramientas para entender cómo el trauma afecta el aprendizaje de los estudiantes y cómo pueden crear el ambiente en el salón de clases que permita a los estudiantes recuperarse”, expresó la doctora Amy Nitza, directora del Instituto SUNY New Paltz para la Salud Mental en Desastres, quien agregó que “nos honra poder compartir nuestra experiencia” en el manejo de trauma.

Al mismo tiempo, explicó, el programa atendería el trauma que han sufrido los maestros, por causa de los mismos desastres, de manera que cuenten con “herramientas de autoayuda y estrategias para que puedan cuidar de sí mismos y así puedan cuidar a los niños”.

De igual forma, la doctora destacó que el entrenamiento a entrenadores debería dejar un currículo que además de ser útil ahora deberá servir también para el futuro.

El secretario indició que el programa no tendrá costo alguno para el DE.