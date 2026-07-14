Puerto Rico continuará bajo condiciones secas y calurosas durante los próximos días debido a la combinación de polvo del Sahara y una masa de aire más seco que domina la región, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

De acuerdo con el pronóstico del SNM, un sistema de alta presión localizado en el Atlántico central continuará impulsando vientos del este al sureste, favoreciendo condiciones más estables y limitando el desarrollo de aguaceros generalizados.

Además, un sistema de baja presión en los niveles altos de la atmósfera, ubicado sobre el Atlántico occidental, seguirá transportando nubosidad alta hacia la región, aunque sin producir cambios significativos en las condiciones secas.

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El calor será uno de los principales factores de riesgo durante la jornada. Según el SNM, las temperaturas en los niveles bajos de la atmósfera estarán muy por encima de lo normal para esta época del año, en parte debido a las temperaturas mínimas más cálidas provocadas por la presencia del polvo del Sahara.

Como resultado, las temperaturas aumentarán rápidamente durante la mañana, elevando el riesgo de estrés por calor y enfermedades relacionadas con las altas temperaturas, especialmente entre las poblaciones vulnerables.

Por esta razón, el SNM mantiene vigente un Advertencia de Calor desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. para todas las zonas costeras y urbanas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, donde se esperan índices de calor entre 108 y 111 grados Fahrenheit.

Aunque existe cierta inestabilidad atmosférica, la falta de humedad en los niveles bajos limitará la actividad de lluvia. No obstante, no se descarta algún aguacero pasajero o una tormenta aislada en sectores del oeste de Puerto Rico durante la tarde debido al calentamiento diurno y los efectos locales.

Más calor y ambiente seco durante la semana

El SNM indicó que las condiciones secas continuarán el miércoles, mientras una masa de aire con poca humedad permanece sobre la región.

Los modelos meteorológicos proyectan que la humedad relativa podría descender entre 20% y 30%, valores considerados bajos para esta época del año. La presencia de nubosidad alta y una capa de bruma asociada al polvo del Sahara mantendrán temperaturas mínimas más elevadas y un riesgo elevado de calor en áreas urbanas y costeras.

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Sin embargo, se espera un cambio gradual en el patrón del tiempo a partir del jueves, cuando una perturbación en los niveles altos de la atmósfera se acerque al Caribe oriental.

Ese cambio permitirá un aumento en la humedad, con valores de agua precipitable acercándose a niveles normales para la temporada. Esto podría favorecer un incremento gradual en la cantidad e intensidad de los aguaceros de la tarde y algunas tronadas, principalmente en sectores del oeste de Puerto Rico.

Mayor probabilidad de lluvia el viernes

Para el periodo del viernes al próximo martes, el SNM anticipa que el viernes tendrá el mayor potencial de lluvia debido a la interacción entre un sistema débil en los niveles altos y una perturbación en los niveles bajos de la atmósfera.

Aunque no se anticipan inundaciones generalizadas, el desarrollo de aguaceros fuertes de forma localizada podría provocar acumulación de agua en áreas de poco drenaje y zonas bajas.

El polvo del Sahara continuará presente desde el viernes y durante parte de la próxima semana, aunque en concentraciones bajas. El SNM indicó que podrían persistir cielos brumosos, con impactos menores en la visibilidad y la actividad de lluvia.

Las personas con condiciones respiratorias podrían experimentar molestias y deben considerar limitar la exposición prolongada al aire libre durante episodios de mayor concentración de polvo sahariano.