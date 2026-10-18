El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió este domingo sobre la presencia de tormentas eléctricas fuertes que podrían generar ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora, granizo del tamaño de guisantes y lluvias torrenciales en varios municipios de Puerto Rico.

A las 2:06 p.m., el radar Doppler detectaba un área de tormentas fuertes que se extendía desde San Sebastián hasta Comerío y que permanecía casi estacionaria, lo que podría favorecer la acumulación de lluvia en las zonas afectadas.

Entre los municipios bajo amenaza se encuentran Jayuya, Utuado, Florida, Ciales, Morovis, Orocovis, Lares, Barranquitas, Aibonito, Naranjito, Comerío, San Sebastián y Cayey. También se mencionaron los sectores de Palomas, Barahona, Franquez, Hato Arriba y Cayuco.

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Según el SNM, las ráfagas de viento podrían derribar ramas de árboles y desplazar objetos que no estén asegurados, además de provocar daños menores a artículos y estructuras ubicados en exteriores.

La agencia también alertó sobre la actividad frecuente de rayos que caen desde las nubes hasta el suelo. Advirtió que estos pueden impactar a una distancia de hasta 10 millas de una tormenta, por lo que recomendó buscar refugio dentro de un edificio o un vehículo.

Asimismo, las lluvias torrenciales asociadas con las tormentas podrían provocar inundaciones repentinas. Ante este riesgo, el SNM exhortó a los conductores a no atravesar carreteras inundadas y a mantenerse atentos a las condiciones del tiempo.

La agencia recomendó vigilar de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas y estar alerta ante cualquier señal de peligro.