Anuncios lanzados en redes sociales sobre venta en la Isla de fórmula para lactantes, a precios muy por encima de lo normal, podrían ser un nuevo paso en la crisis que se vive en torno a ese vital producto proveniente de Estados Unidos, donde se ha reflejado una escasez. En Puerto Rico, en cambio, hay alimento suficiente para infantes, según aseguró el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

Ayer el Senado aprobó por unanimidad una resolución que ordenaba al DACO emitir una orden de congelación de precios, por 45 días, de la fórmula o leche de fórmula para infantes.

Según la medida, la distribución de esos productos en comercios ha disminuido en 25% y podría continuar bajando. Al mismo tiempo, consumidores han levantado quejas de que los precios del producto están aumentando, y algunos negocios incluso están limitando la cantidad de unidades que permiten comprar a un consumidor.

DACO, sin embargo, argumenta que hay abastos suficientes en la Isla y no es necesario imponer una orden de congelación de precios.

No obstante, hoy se promocionaban a través de internet ventas de latas de fórmula por precios que superaban los $200.

La senadora Migdalia González Arroyo, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer en el Senado y autora de la medida que buscaba que DACO ordenara la congelación de precios, reiteró hoy su llamado a actuar de manera preventiva en torno a las fórmulas de lactantes, tras reaccionar con una mezcla de sorpresa e indignación ante la mención de que había personas vendiendo a través de internet latas de fórmula a un precio desmedido.

“No tenía conocimiento sobre el asunto. Pero podríamos estar investigando a ver qué sucede ahí”, afirmó.

Mientras, la subsecretaria de DACO, María Fernanda Vélez León, sostuvo que sí han visto en redes sociales que se ha compartido información sobre una persona que alega estar vendiendo leche en fórmula “muy por encima del promedio del mercado” y, aunque “al momento no hemos recibido ninguna queja concreta respecto a alguien que hubiese comprado a ese precio”, aclara que la agencia está “alerta” y exhorta “a toda persona que hubiese sido víctima de algún especulador, a que notifique inmediatamente para evaluar la situación y canalizarla según corresponda”.

La funcionaria recordó que “DACO tiene jurisdicción sobre los comercios, no respecto a individuos”, pero insistió en las recomendaciones que ha hecho la agencia en cuanto a ventas a través de redes sociales, de “no comprar a individuos que no sean conocidos o directamente recomendados por personas de entera confianza”, ya que ese tipo de ventas a través de esas plataformas “se prestan mucho para el fraude o engaño”, y a menudo las personas que venden a través de esos medios “no incluyen números de teléfono o direcciones físicas donde poder ubicarles, e incluso hay quienes usan nombres falsos”.

Entretanto, la senadora González Arroyo aseguró que, después de aprobada la medida ayer, recibió muchas comunicaciones de personas agradeciendo la intervención, y comentando que a menudo ni saben a dónde acudir ante los aumentos de precio que se vienen dando “en la leche de fórmula, particularmente aquella que es en polvo, que es la más que se está consumiendo en estos momentos”.

La senadora indicó que no tenía conocimiento de esas ofertas de venta por internet a precios elevados, pero afirmó que era materia que debía investigarse.

“Los casos a que he tenido acceso y he tenido la información es que muchas de estas personas han ido a las megatiendas a buscar el producto, y al estársele limitando, que lo que le están vendiendo son tres latitas, pues entonces muchas veces tienen que ir a comercios más pequeños, y es ahí entonces donde le suben el precio exageradamente. Me dicen que a veces cerca de los $80, $90″, comentó.

La senadora, sin embargo, explicó que DACO ayer se comunicó con la Comisión y dijo que no tenía “ningún problema” con la medida aprobada, pero hoy “ha trascendido que ellos no están en la disposición de congelar los precios del producto, porque ellos entienden que no existe ningún problema”.

“Así que hay que estar atentos a eso. A mi juicio, DACO está para proteger precisamente al consumidor y no esperar a que surja la situación si podemos preverla desde ya. Esa ha sido la situación de la que tengo conocimiento y en el día de hoy le voy a estar dando seguimiento a todo eso”, insistió González Arroyo.

Recordó que ya en otros estados hay una crisis de abasto de fórmulas, y que aquí, por nuestra relación con los Estados Unidos, “dependemos totalmente de lo que nos llegue de allá. Y si allá existe la crisis, indudablemente en corto tiempo se va a replicar en Puerto Rico”.

Daco: “No hay escasez” en la Isla

DACO, por su parte, informó en declaraciones escritas que, aunque no se ha experimentado hasta el momento escasez de fórmula en la Isla, a raíz de la situación que se reporta en Estados Unidos, “y como medida preventiva, se auscultó con el WIC (Programa Especial de Suplemento Nutricional para Mujeres, Infantes y Niños, por sus siglas en inglés), cuya directiva afirmó que el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) tiene abastos suficientes para cubrir a su población, que representa el 80% de la demanda de fórmula para bebés en la Isla, un total de 12,800 infantes”.

DACO agregó que “respecto al 20% de la población no cubierta a través del WIC (3,200 infantes), consultaron “con representantes de la industria (farmacias de la comunidad, farmacias de cadenas, supermercados y tiendas especializadas)”, e informaron que, “aunque el mercado ha experimentado cierta rigidez, hay abastos suficientes para cubrir la demanda local”.

La agencia sostuvo también que, “en un recorrido realizado hace unos días, constatamos que hay producto en las góndolas”, y “los precios no reflejaron aumentos respecto a los evidenciados en semanas previas”.

DACO agregó que tampoco “ha recibido confidencias relacionadas a un aumento en precio de ninguna de las marcas disponibles en el mercado”.

La agencia de protección al consumidor sí reconoce que “algunos comercios han optado por limitar las cuantías del producto por cliente”, a fin de evitar el acaparamiento, “que es lo que, en definitiva, pudiera dar lugar a un problema que, al momento, es inexistente”.

DACO agregó que “se mantiene vigilante” a cómo evoluciona la situación, pero reiteró que, “bajo el panorama actual, resulta prudente no imponer trabas mayores a un mercado que se encuentra adaptándose a cambios experimentados en las pasadas semanas”.

No obstante, a la postura expresada por DACO, la senadora González Arroyo insistió en que “aquí los precios están subiendo, y hay limitación en las grandes cadenas, lo están limitando a tres latas por cliente. Y la realidad es que nosotros no podemos pretender que, por ejemplo, se comience a diluir el producto, porque los niños que reciben la alimentación a través de la fórmula, pues no estarían recibiendo los nutrientes necesarios”.

La senadora aseveró que estaría muy pendiente a los pasos que vaya a tomar DACO, y “si no, pues nosotros radicaremos alguna otra medida para que se haga una investigación respecto a lo que está pasando en los comercios”, así como a esas ventas a sobreprecio a través de internet y las redes sociales.

“Creo que tenemos que estar muy vigilantes y atentos a esta situación, particularmente aquellas personas que tienen la injerencia, en este caso, pues DACO. Creo que debería tomar parte activa y orientar a la ciudadanía, pero correctamente. No esperar a llagar a una crisis para entonces tomar acciones correctivas. Eso es como estar apagando fuegos. Y creo que tenemos la oportunidad en las manos para poder solucionarlo”, insistió González Arroyo