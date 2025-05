No guarde el paraguas, ni la capa, ni las botas, porque los va seguir necesitando este domingo y en los próximos días, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, que indica que continuaremos bajo un patrón de humedad y lluvias similar al que hemos visto por los pasados días.

“Esperamos otra tarde activa durante el día de hoy (domingo). A pesar de que el cielo pues se despejó bastante durante las horas de la mañana, particularmente en áreas costeras y del oeste, pues eso va a favorecer el desarrollo significativo de aguaceros durante las horas de la tarde”, indicó la meteoróloga Mariangelis Marrero Colón.

PUBLICIDAD

“Así que, nuevamente, todas esas personas a través de las áreas del oeste e interior estarían esperando recibir actividad de lluvia con el desarrollo de tronadas durante las horas de la tarde. El área metropolitana estaría recibiendo actividad de lluvia también, pero sería ya más entradita la tarde”, agregó.

De manera similar, todo el resto de Puerto Rico también estaría viendo actividad de lluvia en mayor o menor medida.

De hecho, se mantiene en efecto una vigilancia de inundaciones para todo Puerto Rico hasta horas de la noche, lo que significa que se esperan “alrededor de dos a cuatro pulgadas” de lluvia en áreas localizadas.

“Básicamente, cuando se desarrolla la actividad de lluvia a través del interior de la Isla, esa actividad de lluvia siempre se amplifica un poco más y se extiende hacia los municipios del sur y eventualmente hacia los municipios del norte. Los vientos están bien leves y variables, así que podríamos ver otro día donde la actividad de lluvia sea más dispersa en las horas de la tarde”, explicó.

Y ese “patrón húmedo va a continuar” durante la semana entrante, y por consiguiente también las lluvias.

“Mejoría (en el tiempo)… pues, básicamente, como lo vimos en el día de hoy (domingo), durante las horas de la mañana lo vamos a ver tranquilo, pero ya nuevamente durante las horas de la tarde lluvia. Y ese va a ser el patrón por los próximos días, esa mejoría durante las horas de la mañana, pero ya durante las horas de la tarde actividad de lluvia. Como ya estamos en el mes de mayo, que es bien asociado a ser un mes húmedo, y vamos a tener bastantes vaguadas moviéndose frecuente sobre la región, así que la humedad va a seguir”, explicó.

PUBLICIDAD

En resumen, lo que se puede esperar para este domingo y próximos días, “más lluvia”, que se va a sumar a todo lo que ha estado cayendo desde por lo menos el pasado 19 de abril.

“Por eso, como ya los suelos están bastante saturados, y los ríos corriendo por encima de lo normal, le pedimos a la ciudadanía que tenga bastante precaución, particularmente esas personas en las áreas montañosas, o turistas también que vayan a estar visitando esas zonas, que mejor opten por no meterse en los ríos, no estar cerca de los ríos, porque las condiciones no están propicias y cualquier actividad de lluvia, así sea la más mínima, podría estar generando crecidas, golpes de agua. Y el terreno está bien saturado, ya la tierra no absorbe tanta actividad de lluvia como esos primeros días”, insistió la meteoróloga.

Ante ese panorama, en particular en las áreas más vulnerables a inundaciones, las personas deben estar bien atentas a los boletines del Servicio Nacional de Meteorología.

Una vez más, como se ha estado recalcando durante los pasados días, se exhorta a las personas a no intentar cruzas por áreas inundadas porque puede poner en riesgo su vida.

Noaa ( Captura )

Se estima que más de 20 pulgadas de lluvia han caído en el interior de Puerto Rico.

Por otro lado, en lo que respecta a las costas, la experta indicó que permanece un “riesgo moderado” de corrientes marinas, “y se espera que continúe así por la próxima semana”.

“Así que todas esas personas que vayan a estar en las áreas costeras, pues que tenga precaución, porque cuando decimos que hay riesgo moderado todavía existe esa posibilidad de que vean corrientes marinas en esas áreas de la costa norte y este de Puerto Rico”, añadió.

PUBLICIDAD

Recordó además que, en caso de desarrollo de “aguaceros con tronadas que está generando vientos fuertes”, se puede agitar más el mar e incrementar las condiciones peligrosas. Además, en el caso de actividad de rayos durante una tronada, debe salir del agua inmediatamente.

“Así que le pedimos a la ciudadanía que esté bien atenta a sus alrededores y a las advertencias y comunicados que emitamos durante el día de hoy (domingo)”, insistió.

Lo único que podría verse como algo de alivio, en término de las condiciones del tiempo, es que las temperaturas estarían un poco más frescas que lo habitual.