El Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico alertó sobre un cambio a Ley de Vehículos y Tránsito que podría tener como efecto que las inspecciones anuales que se exigen a los vehículos sean realizadas por personas que no están debidamente capacitadas para eso.

Según denunció Julio Bonilla Meléndez, presidente del Colegio, el cambio a la ley 22 de 2000 que aprobó recientemente la Legislatura y firmó el gobernador Pedro Pierluisi supone que ya no sea un técnico automotriz el que lleve a cabo las inspecciones a los vehículos, que por ley deben hacerse cada año.

“En la nueva ley que aprobaron en la Legislatura, enmendó la Ley 22 de 2000, y quitaron la parte del texto que decía que tenía que ser un técnico automotriz certificado por la Ley 40, y dejaron esa área sin cubrir, solamente diciendo que fuese una persona autorizada por el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que coja un curso de 30 horas. Antes era un técnico automotriz autorizado, un mecánico como tal, un técnico automotriz licenciado y colegiado. Ahora lo que hablan solamente es de una persona que haya cogido el curso de 30 horas”, afirmó Bonilla.

El presidente del Colegio abundó que eso está propiciando que dueños de centros de inspección estén enviando a cualquier persona a tomar el curso del DTOP, para que puedan dar el servicio de inspección. Al mismo tiempo, aseguró, están despidiendo a mecánicos y técnicos certificados, o “le están haciendo la vida imposible para obligarles a renunciar”, y así poder traer alguien a dar ese servicio a quien le puedan pagar el salario mínimo federal, luego de recibir ese curso de 30 horas.

Bonilla criticó además el curso del DTOP, por entender que “ellos no tienen ningún ‘expertise’ en cuestiones de inspecciones de vehículos”, y tampoco “siquiera se le ha dado nunca al Colegio”, para que revise o participe del mismo.

Explicó que el curso de 30 horas incluye el manejo de la máquina de inspección, los puntos de inspección y las responsabilidades de no verificar esos “ítems”.

“Pero ¿cómo tú le vas a pedir a una persona, que no conoce nada de mecánica, que tiene que inspeccionar 20 puntos en el vehículo cuando no sabe de qué le están hablando?”, cuestionó.

“Aquí en Puerto Rico nos hemos acostumbrado que una inspección es ponerle una maquinita en el ‘muffler’, darle una patada a la máquina de alinear, y ya te inspeccionó el carro. Y eso no es así. Aquí no se le prenden las luces, no se le prenden las señales, los parabrisas, no se verifican los ‘bolt joints’, los terminales. Aquí no se inspeccionan las gomas, los frenos, suspensión, dirección, parabrisas. Se supone que inspeccione todo eso”, afirmó.

“Y ahora le suben el precio de las inspecciones, creo que a $20, y te sacan al técnico que inspeccionaba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La persona está obligada por ley a tener que llevar ese carro a inspeccionar. Pero no es inspeccionar para llenar los centros de inspección, es hacerle, literalmente, una inspección al vehículo”, insistió.

“Es ilógico, es una locura sacar a los mecánicos de los centros de inspección. ¿Quién va a certificar finalmente que ese vehículo está apto para las vías públicas y que no van a tener un accidente ni la persona que lo maneja, ni los que están dentro del vehículo, ni los que están a su alrededor?”, reiteró, destacando que ya de por sí no se cumple correctamente con lo que se supone sea el proceso de inspección.

Bonilla indicó que ya se han acercado a legisladores y parecería que muchos ni están claros del cambio que se hizo en la ley, y algunos incluso han reaccionado con sorpresa al cuestionarles sobre la modificación al texto.

No participaron

Sostuvo, además, que mientras se tramitó ese cambio a la Ley 22, nunca se les consultó ni se les invitó a participar del proceso o deponer. “No enviaron ni una cartita para saber qué estaban trabajando sobre este tema”.

Agregó que han sugerido una enmienda para que, en el artículo 1.51 A, en lo que refiere al técnico autorizado certificado, se añada un texto que especifique que “dicha persona debe poseer una licencia vigente de técnico o mecánico automotriz, expedida por la Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico”.

Bonilla desmintió el presunto argumento que habría dado paso a la enmienda de que no había suficientes técnicos y mecánicos certificados para hacer ese trabajo en los centros de inspección. En cambio, aseguró, “nosotros graduamos cerca de 1,300 estudiantes cada seis meses aquí en Puerto Rico, entre escuelas vocacionales y escuelas técnicas en mecánica. Así que tenemos suficientes personas para atender esto”.

Ante la preocupación porque personas sin la calificación debida puedan estar haciendo inspecciones a los vehículos, que la persona está obligada a hacer por ley y paga por ella, Bonilla sugirió al público que, “en lo que se logra la enmienda” que están sugiriendo, “pida la licencia de técnico automotriz. Y si la persona no la tiene, saque su vehículo inmediatamente de ahí y busque otro centro de inspección”.

Atento DTOP

DTOP emitió unas declaraciones escritas en las que expuso su posición con respecto al cambio en la ley.

“Nos hemos mantenido atentos al desarrollo de esta propuesta de cambio en la Ley 22. Por parte de DTOP, entendemos las necesidades que se han presentado en los distintos centros de inspección autorizados, algunas de esas situaciones son por la falta de mecánicos certificados disponibles en todo Puerto Rico”, escribió la agencia.

“DTOP de forma proactiva ha implementado varias resoluciones para atender esta situación. Con el cambio en la ley, anticipamos que esto no representaría problemas para la inspección mandatoria de los vehículos de motor que transitan por las carreteras de Puerto Rico”, agregó el DTOP.