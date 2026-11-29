El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, alertó sobre el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para desarrollar esquemas de fraude cibernético cada vez más sofisticados y personalizados, dirigidos a engañar a posibles víctimas y vulnerar sus sistemas digitales.

Aponte señaló que plataformas como ARTEX, una herramienta de código abierto desarrollada en China, ponen al alcance de elementos criminales recursos tecnológicos que pueden utilizar para penetrar redes, extraer información y ejecutar ataques cibernéticos.

“Por cinco años he venido alertando sobre el uso de algoritmos de AI, particularmente la generativa, para el desarrollo y ejecución de ataques cibernéticos y esquemas de fraude. Hoy la tecnología para hacer esto se encuentra mucho más disponible y, en algunos casos, con gran facilidad”, expresó Aponte mediante declaraciones escritas.

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El legislador advirtió que estos recursos permiten diseñar ataques dirigidos, ajustados a las características y vulnerabilidades de sus posibles víctimas, lo que aumenta los riesgos para ciudadanos, comercios y organizaciones.

Según Aponte, durante octubre se estima que el uso de esta tecnología contribuyó a la penetración y caída de más de 200 comercios y organizaciones sin fines de lucro. Además, indicó que el riesgo también alcanza a Puerto Rico.

El pasado 13 de noviembre, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) emitió una alerta sobre ARTEX, una plataforma autónoma de código abierto que utiliza algoritmos avanzados de IA para agilizar la búsqueda de información y corroborar patrones de seguridad en redes digitales.

La herramienta está disponible para descarga desde agosto de este año y puede operar en distintos sistemas, entre ellos GPT, Kimi, DeepSeek y GLM.

El FBI estima que entre septiembre y el 15 de noviembre se registraron más de 200 intrusiones a sistemas en Estados Unidos y sus territorios mediante el uso de ARTEX.

Ante este escenario, Aponte exhortó a la ciudadanía a reforzar la seguridad de sus dispositivos y cuentas digitales, utilizar contraseñas complejas, evitar abrir enlaces o mensajes de remitentes desconocidos y verificar la autenticidad de las comunicaciones que reciben.

“Tenemos que estar alerta de nuestros dispositivos, contar con palabras claves (passwords) complejos y nunca abrir o enlazar con mensajes que no conozcamos. Se tiene que verificar todo”, sostuvo.

El también presidente de la Comisión de Asuntos Federales y de Veteranos de la Cámara Baja adelantó que se reunirá en los próximos días con el director ejecutivo de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS), Poincaré Díaz, para discutir el desarrollo de campañas educativas, particularmente dirigidas a los servidores públicos, sobre los riesgos que representa ARTEX.

Desde 2011, Aponte ha encabezado iniciativas para fortalecer la protección de los sistemas computadorizados del Gobierno, mediante la celebración de simposios y encuentros relacionados con la seguridad cibernética.