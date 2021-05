La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) indicó que no ha impartido ninguna instrucción de cerrar oficinas o técnicas regionales, no ha prohibido el acceso a las áreas de trabajo, y tampoco se les ha dejado a los trabajadores sin equipo, herramientas, ni camiones de trabajo.

“Exhortamos a todos los que conocemos el sistema eléctrico, las operaciones y el día a día en el campo de esta empresa a enfocarnos y presentarnos a trabajar en los turnos y áreas correspondientes. Nuestros derechos y privilegios como empleados definitivamente son importantes, pero el servicio a nuestro pueblo va por encima de todo”, expresó por escrito el Subdirector Ejecutivo de Operaciones Fernando Padilla Padilla.

Este añadió que “no ir a trabajar, decir que no hay acceso, herramientas, camiones, no va a tono con nuestro compromiso inquebrantable de servir a nuestro pueblo”.

“Continuaremos trabajando con las averías que han surgido en el curso ordinario del día, alrededor de la isla, con nuestros gerenciales, supervisores y el personal técnico que ha dicho presente”.

“Como medida preventiva y ante la amenaza de un posible evento huelgario es importante que la Autoridad tenga acceso a sus camiones y equipos para poder seguir brindando el servicio a todos nuestros clientes. Es por esto que se han movilizado algunos de ellos a centros de trabajo alterno para garantizar su utilización de forma inmediata en caso de no tener acceso a los centros de trabajo. Sin embargo, esto no implica que si los empleados necesitan de éstos no los puedan utilizar. Estas coordinaciones se efectúan con los supervisores de cada área, y no es en todas las áreas de trabajo, es sólo en algunas como medida cautelar para garantizar así la continuidad del servicio”.