El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU, por su código internacional) contó con una escena diferente este miércoles en sus pasillos: un lugar donde una veintena de niños y niñas se divertían, ya fuera frente a unas pantallas, en otros juegos interactivos o simplemente rodando felizmente sobre la alfombra.

Se trata de Aerokids, un nuevo espacio dedicado a los niños, que fue inaugurado este miércoles y que cuenta con juegos inspirados en temas de aviación y símbolos de Puerto Rico como el coquí y la cotorra puertorriqueña.

La zona infantil está ubicada en el pasillo que conecta el Terminal B con el Terminal A, cerca de las puertas A1-A3.

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Ema Luna Contreras Herrera, una de las niñas que tuvo la oportunidad de inaugurar el espacio, comentó que jugó “todos los jueguitos”, y aseguró que le gustaron “todos”. Además, se disfrutó el cuento del coquí viajero, que, con mucho orgullo, recordó que lo escribió su papá Ema Córtiz (Ema Contreras Ortiz), especialmente para este nuevo espacio.

Ese fue quizás el mejor testimonio de lo acertado de crear ese nuevo espacio, donde podrán distraerse los pequeños mientras aguardan por su vuelo.

“Hoy queremos presentar a Aerokids, un espacio que nace de una idea muy sencilla, que es pensar en la experiencia de viajar también desde la perspectiva de un niño. Como bien saben, la experiencia de viajar tiene sus retos, y no solamente los adultos pasan esa situación de estrés de todo lo que es esa preparación del viaje, sino que también los niños. Así que darles ese espacio de esparcimiento y de entretenimiento es muy importante”, expresó Jorge Hernández, presidente y principal oficial ejecutivo de Aerostar, la compañía que administra el Aeropuerto.

Reflexionó que, para un niño, acudir al aeropuerto podía representar “el comienzo de una gran aventura”, toda vez que podría “ver los aviones, recorrer el terminal, o tomar un vuelo por primera vez, despertando esa curiosidad y esa emoción”.

“Con Aerokids quisimos incorporar esa experiencia al tiempo que las familias pasan en el aeropuerto antes de abordar su avión. Hemos invertido en un espacio gratuito para el disfrute de niños de 1 a 12 años, donde pueden jugar, explorar y aprender. Aquí pueden encontrar juegos interactivos, experiencias digitales y una minipista de aterrizaje, en un ambiente que combina elementos de la aviación con nuestra cultura y nuestro entorno”, expresó Hernández.

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12 Fotos Aerostar inauguró la zona localizada en el pasillo que conecta el Terminal B con el Terminal A.

Agregó que el diseño del lugar también pensó en los padres y acompañantes, de manera que cuenta con “espacios donde pueden permanecer junto a sus niños y al mismo tiempo mantenerse cerca de las pantallas de información de vuelos” y demás.

El directivo de Aerostar agradeció a su equipo de trabajo y también a la colaboración de Mamposteao, “que nos ayudó a llevar el concepto a su expresión gráfica”, sí como a Cuentos Rodantes, “con quienes desarrollamos un cuento original en español e inglés, como parte del libro de colorear de Aerokids”.

“Esperamos que este espacio haga más agradable el tiempo que las familias pasan en el aeropuerto y sobre todo que muchos de los niños comiencen aquí un viaje que recuerden con mucha alegría”, afirmó Hernández.

A preguntas de la prensa, explicó que las pantallas que se instalaron en Aerokids tienen “diferentes juegos interactivos de forma digital”, incluyendo uno que “es enfocado con temas de sostenibilidad”.

“Lo que busca es que los niños tengan diferentes tipos de entretenimiento, no solamente entretenimiento tipo pantallas digital, sino que otro tipo de interacciones cognitivas, cuestión de que puedan hacer diferentes cosas y que sirva de liberar ese estrés y que se ambienten con la situación que viven de estar viajando y de esa experiencia”, sostuvo.

El área de Aerokids está abierta en todo momento, y el acceso es gratis.

Hernández indicó que se invirtieron cerca de $85,000 para crear el espacio de Aerokids. Explicó que ya llevaban un tiempo pensando qué querían hacer para los niños, pero tras varios intentos de conceptualizarlo ellos mismos, decidieron “profesionalizar ese ejercicio, y ahí es que entra el grupo de Mamposteao”.

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El nuevo espacio para niños se suma a los que ya había creado Aerostar para mascotas en el aeropuerto. Actualmente, indicó Hernández, hay tres áreas para que las mascotas puedan hacer sus necesidades biológicas, uno en el terminal B, otro en el terminal D, y uno más en el exterior, bajo en recién inaugurado puente peatonal que conecta el estacionamiento con la terminal A.

Hernández indicó que el Aeropuerto continúa trabajando en otras iniciativas, incluyendo la instalación de nuevos muebles, la expansión del estacionamiento, la expansión y rehabilitación de la terminal D, entre otros.