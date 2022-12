Un viaje para unas cortas vacaciones, que estuvo en dudas hasta último momento, convirtió a Raquel Trabal, una jueza del Distrito de Columbia, en la pasajera número 10 millones que recibe este año el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en la que además es su primera visita a Puerto Rico.

La pasajera fue recibida a ritmo música tradicional, coquito y otros presentes típicos a su llegada a la terminal aérea en Isla Verde, en un vuelo procedente de Washington, D.C., que llegó con algo de retraso por las dificultades en el tráfico aéreo que ha dejado el mal tiempo de los pasados días en gran parte de los Estados Unidos continentales.

PUBLICIDAD

“Esto ha sido algo espectacular. Algo que nunca, nunca me imaginé. Y, nada, cogiendo todas las bendiciones para un año nuevo”, expresó Trabal, sonriente y visiblemente emocionada, tras ser agasajada con varios obsequios. “Es algo increíble, nunca lo iba a pensar. Estoy agradecida, muy bendecida”.

Además de una placa conmemorando ser la pasajera número 10 millones, recibió un boleto de ida y vuelta a cualquiera de los destinos que sirve la aerolínea JetBlue; un cheque de $1,000 de parte de Aerostar; un pase de cortesía al salón de Global Lounge en el Aeropuerto LMM, un bulto con coquito y otros licores; y una pieza de artesanía.

“Estoy muy sorprendida y muy agradecida con todo el mundo. Gracias por su tiempo y por todo esto. Es excepcional”, reiteró la mujer, que se identificó como una dominicana nacida en Nueva York.

A preguntas de la prensa, indicó que era su primera visita a Puerto Rico, y que venía por tres días.

“Estoy de visita de vacaciones, con una amiga que se va a juntar conmigo a alguna hora, que no vino por JetBlue, desafortunadamente”, indicó.

“Voy a disfrutar y descansar un poquito, y beber coquito”, agregó, en respuesta a qué planes tenía para estos días.

Comentó que en la mañana supo que “era una posibilidad” que alguien en el vuelo se convirtiera en el pasajero o pasajera 10 millones. “Y en el avión, cuando aterricé, lo anunciaron, que yo era la que gané”.

Admitió que pensó que podía tratarse de algún tipo de oferta fraudulenta, “pero no, fue una sorpresa muy bella”.

PUBLICIDAD

Dejó saber que “soy jueza, en Washington”, y acto seguido, entre risas, comentó que “vamos a ver cómo yo explicó esto. Vamos a ver, vamos a ver”.

Finalmente, comentó que tenía esposo y dos hijos, y hablaría con ellos para ver cómo usaban el boleto de ida y vuelta que le acababan de obsequiar.

De hecho, admitió que por poco no hace el viaje, que organizó su amiga luego de saber que no conocía Puerto Rico, por no dejar atrás a su esposo e hijos. “Pero me decidí a hacerlo y me encontré esta sorpresa”.

Por su parte, Jorge Hernández, presidente y principal oficial ejecutivo de Aerostar, compañía que está a cargo de las operaciones del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, indicó que, desde el año 2006, Puerto Rico no había logrado llegar a los 10 millones de pasajeros a través de esa terminal aérea. “Para nosotros es bien importante recalcar que es un número importante para lo que representa la operación y lo que representa Puerto Rico como destino”, afirmó.

Hernández vaticinó que llegarían a sumar los 10.2 millones de pasajeros al terminar el año, y agregó que espera superar esa cifra en el 2023, “en camino a llegar a los 11 (millones) el año que viene. Vamos a seguir con esta tendencia de crecimiento”.

El directivo comentó que, para atender ese esperado aumento de pasajeros, ya están planificando trabajos de ampliación en las terminales del aeropuerto, “para añadir más puertas de abordaje y ampliar espacios, crear otros espacios adicionales dentro de la terminal”.

PUBLICIDAD

Agregó que en el LMM “hay mucho espacio” disponible, y “es cuestión de ir manejando el espacio adecuadamente, para ir acomodando según la demanda”.

Por otro lado, en un tema relacionado, Hernández confirmó que, para hoy, martes, había 15 vuelos cancelados, 14 de la aerolínea Southwest y un de Spirit, relacionados con la tormenta invernal que azota a Estados Unidos. Agregó que la cifra de vuelos cancelados era menor que el día anterior, y que esperaba que en los próximos días se normalizara la situación con esa aerolínea, que es la que más problemas ha confrontado.

“Las demás líneas aéreas están operando. No tenemos cancelaciones. Sí va a haber atrasos, pero eso es normal dentro de la época por los sistemas del tiempo”, añadió el directivo.