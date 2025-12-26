Seis vuelos de llegada a Puerto Rico y otros ocho de salida han sido cancelados, debido a las nevadas que se registran en los Estados Unidos, informó este viernes Aerostar Airport Holdings.

Los vuelos cancelados son de la línea aérea JetBlue y Delta.

El reporte explica que, aunque algunos vuelos dicen cancelados por falta de personal de la línea aérea, “todos están relacionado a condiciones climatológicas que se están desarrollando en los Estados Unidos”.

La zona más afectada por cancelaciones es a Nueva York. Para el estado se espera que caigan hasta nueve pulgadas de nieve, debido a las condiciones que se registran.

Pero, también hay vuelos cancelados para Fort Lauderdale y Tampa, Connecticut, Colombia y República Dominicana.

A continuación, mira la lista de vuelos cancelados: