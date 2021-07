El Negociado Estatal para el Manejo de Emergencias de Puerto Rico (Nmead), el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) afirmaron hoy que se mantienen alertas y que repasaron los planes de emergencia ante la cercanía de los disturbios atmosféricos en el mar Caribe.

Las autoridades exhortaron a quienes viven en zonas vulnerables a inundación, deslizamiento de tierra o riesgos similares, a que identifiquen rutas de desalojo y los refugios más cercanos. Además, tener suministros y medicamentos suficientes para por lo menos 10 días, incluyendo un galón de agua diario por cada miembro de la familia.

“Cuando desarrollemos nuestro plan familiar, debemos prepararnos para elementos adicionales como los temblores que seguimos viviendo y las medidas de precaución del COVID-19. Trabajamos en conjunto con FEMA, el NWS, todos los componentes del Departamento de Seguridad Pública y los alcaldes para estar atentos a cualquier situación”, expresó el comisionado interino del Nmead, Nino Correa.

Mientras, el meteorólogo Roberto García, del NWS, resaltó que en la isla la peligrosidad redunda en las lluvias que podrían descargar estos sistemas atmosféricos.

“Los peligros asociados a los ciclones tropicales no son solo los vientos. En Puerto Rico, los impactos asociados a las lluvias han causado mayor pérdida de vidas y daños a la propiedad, ya sea por inundaciones o deslizamientos de tierra. No tiene que ser un huracán, pues una tormenta o depresión tropical pudieran causar muchos daños y pérdida de vidas. No espere más, prepárese ya”, manifestó.

Por su parte, el coordinador de la Oficina del Caribe de FEMA en Puerto Rico, Orlando Olivera, sostuvo que “junto al Nmead y el NWS ofrecimos talleres de preparación para incidentes de emergencia tanto al gobernador, su gabinete, jefes de agencias, alcaldes, el cuerpo legislativo, organizaciones no gubernamentales y al sector privado, entre otros. Ahora los individuos y sus familias deben evaluar los riesgos que enfrentan y las necesidades en su casa, trabajo y comunidad, de ocurrir una emergencia y prepararse para ello”.

Pronóstico de la tormenta tropical Elsa emitido por el Centro Nacional de Huracanes a las 8:00 de la mañana el 1 de julio de 2021. ( Centro Nacional de Huracanes )

La tormenta tropical Elsa se formó en el Atlántico tropical durante la mañana de hoy. Se desplaza hacia el oeste a 25 millas con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora. Según el pronóstico de las 8:00 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes, pasaría lejos al sur de Puerto Rico, por aguas del mar Caribe, este sábado.

Actualmente, una onda tropical se desplaza por nuestra región.