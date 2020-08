Una nueva recuperación se sumó a los casos de pacientes aliviados de coronavirus en Puerto Rico. Se trata del agente José Sánchez Díaz, quien ayer fue dado de alta del Hospital Wilma N. Vázquez en medio de una celebración.

Personal clínico, administrativo y de apoyo hizo un alto en sus labores para despedir y aplaudir a Sánchez Díaz, que superó el COVID-19 luego de estar 18 días hospitalizado.

El emotivo momento estuvo lleno de felicidad al escucharse sirenas y bocinas entre los aplausos de los empleados del hospital y miembros de la Policía de Puerto Rico.

Sánchez Díaz, quien lleva 21 años en la Uniformada, labora en la División de Depósitos de Armas de Fuego en el Cuartel General. También tres de sus hermanos son policías.

“Yo me los llevaré en mi corazón y nunca se me va a olvidar… (estoy) más que agradecido por el trato, me sentí que estaba en mi casa y de verdad no se me va a olvidar” comentó emocionado Sánchez Díaz en su despedida.

Además, hizo una exhortación a todos los ciudadanos a que “tomen lo del coronavirus en serio. Yo que me cuidé hasta lo último, me tocó, pero gracias a ese Dios que está en el cielo pude seguir adelante, y gracias al maravilloso personal que trabaja en este hospital”, añadió el agente que reside en Vega Baja.

José Orlando Pabón, presidente de la Junta de Directores del hospital, por su parte, también agradeció al equipo médico y de salud “porque pudimos lograr que ganaras esa batalla contra el COVID”.

Mientras, la doctora Milagros Torres, Directora Médico Institucional, detalló que Sánchez Díaz superó unas de las etapas más agudas que puede atravesar un paciente.

Indicó que es “un paciente al que se le administró plasma. Además, estuvo en el retroviral remdesivir, son productos nuevos, que en él dio buen resultado. Se nos fue en dificultad respiratoria, estuvo en una de las etapas más agudas que puede pasar un paciente”.

A su vez, agradeció al equipo de cuidado, médicos, especialistas del Hospital Wilma N. Vázquez que estuvieron al cuidado del agente y que hoy celebra su recuperación.

Desde comienzos de la pandemia, el hospital estableció una innovadora Unidad COVID, separada de la Sala de Emergencia regular, para brindar los servicios especializados que necesitan estos pacientes, sin que se afecten quienes acudan a recibir servicios de emergencia por otras condiciones.