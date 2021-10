Decenas de agricultores de Maunabo se benefician de la muy ansiada asistencia de una excavadora que está limpiando canales de drenaje que llevaban décadas sin recibir mantenimiento.

Según explicó, con evidente regocijo, el presidente de la Asociación Maunabeña de Pequeños Agricultores, Inc., Solano Burgos Guzmán, esos trabajos permitirán que las siembras, mayormente de plátanos, no se inunden y no se pierdan esos cultivos.

“Llevábamos casi más de 20 o 25 años buscando llevar limpieza a los cauces de esas fincas, que son llanos inundables. Estábamos buscando cómo limpiar, y le hicimos el acercamiento al secretario de agricultura (Ramón González Beiró). Vino, visitó las fincas, y se comprometió a ayudarnos con una excavadora para limpiar esos cauces. Y cumplió, (hace unos días) vino la excavadora, y lleva una semana haciendo un buen servicio”, comentó Burgos.

Explicó que esa máquina pesada hace una gran contribución a los cerca de 100 agricultores que reúne la Asociación, que operan en 605 cuerdas de terreno.

“Aquí en Maunabo lo más que se siembra es plátano. Pero desde los temblores, la pandemia, la tormenta (huracán) María, el agricultor de Maunabo no se ha podido levantar. Hemos tenido pérdidas millonarias”, afirmó.

Lamentó que, al estar el mercado “saturado de plátano extranjero”, se ven obligados a vender “plátano de primera a 25 centavos. Y eso no paga ni el costo, ni el trabajo del agricultor. Antes lo vendíamos a 45 centavos, hasta a 50 centavos. Lo menos era de 35 a 40 centavos”.

“Ya pasaron cuatro años de María. Sembramos otra vez, pero el mercado está saturado y el precio muy bajito”, insistió. “En la cuerda de plátano, según cálculos del agrónomo del Departamento de Agricultura, tienes que invertir $7,500. Si lo vendes a peseta, no paga eso, no hay ganancia”.

Sin embargo, Burgos prefirió resaltar el optimismo que ha llegado con la limpieza de los canales de drenaje, asegurando que “es una cosa fantástica. Llevaban 20 años sin limpiar esos caños que desembocan al mar. Y ahora el agricultor va a poder producir sin que se inunden las tierras. Y va a tener más beneficios”.

Tuvo palabras de especial agradecimiento para el secretario González Beiró, afirmando que “las cosas malas se critican, y las buenas hay que mencionarlas y resaltarlas. El secretario cumplió. Trajo una máquina y me llamó que va a traer otra, para avanzar los trabajos. Llevo más de 20 años en la Asociación y se había hecho la gestión y no la habían atendido. Siempre era que si eso era el DRNA (Departamento de Recursos Naturales y Ambientales), que Agricultura, que si esto, que lo otro. Tantas y tantas excusas. Y él vino, prometió, y cumplió. Dijo: ‘la máquina viene tal día’, y lo cumplió”.

Confía en que se levantarán

Con ese panorama, afirmó que sienten que “el futuro va a ser bueno” para ese grupo de agricultores de Maunabo.

“Tenemos también planificado un centro de acopio. Hicimos el acercamiento al nuevo alcalde (Ángel Omar Lafuente Amaro) y nos van a dar los contratos para hacerlo en una escuela abandonada en el barrio Calzada de Maunabo. Y creo que, entre el dragado de las tierras y el proyecto del centro de acopio, nos podemos levantar y ponernos otra vez a la vanguardia aquí en el pueblo de Maunabo”, afirmó el líder agrícola.

El agricultor añadió que otras dificultades que enfrentan son las condiciones bajo las que trabajan, con “unas maquinarias deterioradas, viejas, obsoletas, de los años 80 y 90 que las arreglamos. Pero ya están en unas condiciones que no dan para más”.

Recordó que en antaño se podía gestionar la adquisición de maquinaria a través del Departamento de Agricultura, pero ese beneficio se terminó hace algunos años. Ante ese panorama, “los agricultores han ido consiguiendo su maquinaria como pueden, un tractorcito, una máquina vieja, con sus propias economías”.

No obstante, una vez más prefirió el optimismo, pues durante una reciente visita del gobernador Pedro Pierluisi a la zona, junto con el secretario de Agricultura, les comentaron sobre las maltrechas maquinarias y “se comprometieron a ver cómo nos pueden dar la mano y ayudarnos”.

“Las cosas pintan mejor. Hicimos esos acercamientos al secretario de Agricultura, al gobernador y al alcalde. Y están dispuestos a ayudarnos. Las cosas no están muy buenas para nadie, pero con un poquito de ayuda aquí y allá, se puede avanzar y levantar a la Asociación de agricultores de Maunabo”, insistió.

El secretario de Agricultura, por su parte, manifestó la importancia que recuperar terrenos cultivables y el acondicionamiento de los mismos.

“Poco a poco, junto al apoyo del municipio, lograremos desarrollar terrenos que hoy no son cultivables. Nuestra meta es aumentar la producción de los productos locales e impulsar a los agricultores de la zona. La excavadora permanecerá aquí hasta que logremos limpiar todos los canales”, aseguró González Beiró.

Según explicó el titular, con este esfuerzo de limpieza se benefician a más de 90 agricultores que, además de plátanos, siembran ñame, yautía, batata, yuca, ajíes, papaya, parcha y calabaza.

El gobernador Pierluisi, mientras tanto, expresó sentirse convencido de que esta iniciativa “mejorará la calidad de los terrenos y aumentará la capacidad de producción de productos locales”.

“Con este convenio, apoyamos a nuestros agricultores para que puedan diversificar sus siembras, al mismo tiempo en que promovemos el desarrollo económico de la zona sureste. Sin duda, Maunabo es uno de los municipios con más potencial de desarrollo agrícola y hay que fortalecerlo”, indicó el gobernador.

El alcalde Lafuente, quien agradeció la iniciativa, también reconoció la vulnerabilidad de los terrenos a consecuencias de las lluvias.

“Estos son problemas que nuestros agricultores vienen enfrentando hace años y se acentúan en la temporada de huracanes y fuertes lluvias”.