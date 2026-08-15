Ante la escasez de recursos hídricos que acorrala a gran parte de Puerto Rico por la sequía, los agricultores y ganaderos hacen malabares con el agua para saciar la sed de sus cultivos y animales.

En las zonas agrícolas del sur, los acuíferos son la principal fuente de regadío y experimentan una coyuntura crítica por la falta de lluvia, que ha provocado que casi el 80 % de Puerto Rico presente condiciones de sequía.

El dulce aroma del mango sigue, no obstante, emanando por toda la finca de Luz Eneida Irizarry, quien enfrenta su primera gran sequía desde que hace ocho años creó la empresa Agromango PR y apostó por cosechar su fruta favorita durante todo el año, algo que pocos agricultores hacen en el archipiélago.

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Monitor de Sequía de los Estados Unidos publicado el jueves, 13 de agosto de 2026. ( U.S. Drought Monitor )

Menos frutos y de menor tamaño

La agrónoma, de 58 años y conocida como ‘Nelly’, se estremece al confesar a EFE que la escasez de agua ha provocado “una baja en la cantidad de frutos y en el tamaño” de los mismos.

Bajo la sombra de uno de sus mangueros, Irizarry explica que este año la maduración está tomando “mucho más tiempo”, desde la flor hasta cosechar, en la finca que renta en el municipio sureño de Santa Isabel, que sufre sequía extrema, según los índices del Monitor de Sequía de Estados Unidos.

“Te podría decir, tres semanas o más”, asevera, y detalla que de media tardan cuatro meses en brotar los seis tipos de mangos que cultiva y vende en la finca o su hijo distribuye por Puerto Rico.

La finca, que atrae a todo tipo de aves, incluida la lechuza ‘cara de luna’, cuenta con 3,500 árboles frutales, los cuales ahora solo reciben dos galones (7.5 litros) por hora del pozo, límite impuesto por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Sin embargo, la presidenta de Agromango PR, que tiene cinco empleados, resalta que gracias a su convicción por la agricultura ecológica sin herbicidas, fertilizantes ni hormonas, la hierba y los insectos del suelo protegen a los árboles.

Ante esta vicisitud, el Departamento de Agricultura de Puerto Rico anunció la semana pasada que solicitará a su homólogo de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) que active programas federales de asistencia para los agricultores damnificados.

Esto después de que la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, decretara un estado de emergencia y un racionamiento de agua para medio millón de personas debido a los bajos niveles de muchos de los embalses.

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Escasea el pasto para el ganado

Ataviada con botas y vaqueros, Carla Hernández entona el grito de arreo para llamar a las vacas en una de las diez fincas familiares con 200 cabezas de ganado que gestiona junto a su hermano y su padre en los municipios de Arroyo, Patillas y Maunabo (sureste), bajo condiciones de agostamiento severo.

“La mayoría de los ganaderos estamos teniendo que llevar agua a nuestros animales. Aquí, ahora mismo, tenemos todos los potreros abiertos para que las vacas puedan comer en donde tengan comida y estamos tratando también de suplementar con heno y con gallinaza para que los animales tengan su alimento básico”, comenta a EFE Hernández.

La ganadera de vacas y cerdos, que lleva seis años trabajando con animales, tras demostrarle a su padre que las mujeres también pueden hacerse cargo de la ganadería, lamenta con aspavientos de enfado que “el pasto no crece”.

“Esto se suple por riego y este año hemos tenido que llamar ya tres veces a que vuelvan y lo llenen de lo fuerte que está la seca aquí”, precisa frente a un estanque de agua en medio de la finca en Arroyo.

Hernández explica que en otros ranchos tienen “ojos de agua natural (manantiales) que se secaron completamente”, y ahora abastecen de agua a los novillos con cisternas.

La situación de los pozos en el sur es asimismo delicada debido a la falta de lluvias, y el Servicio Geológico de Estados Unidos supervisa preocupado los niveles del llamado Acuífero del Sur.

Las autoridades “verdaderamente aquí” podrían “manejar el riego mejor”, zanja Hernández, como crítica a que más del 60 % del agua se pierde por fallos en la infraestructura, una negligencia que despierta gran malestar en medio de la actual sequía.