Puerto Rico tendrá este martes una jornada marcada nuevamente por el calor durante la mañana y aguaceros y tronadas durante la tarde, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Los efectos locales y el calentamiento diurno serán los principales factores que determinarán las condiciones del tiempo. Las temperaturas por encima de lo normal en los niveles bajos de la atmósfera favorecerán nuevamente un riesgo elevado de calor, especialmente durante las horas de finales de la mañana y principios de la tarde.

A pesar del calor, las condiciones atmosféricas permitirán el desarrollo de convección profunda en sectores donde el calentamiento y la convergencia de los vientos sean suficientes.

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El flujo de viento será débil, por lo que los aguaceros y tronadas que se desarrollen podrían desplazarse lentamente.

Durante la tarde, se esperan aguaceros y tronadas principalmente sobre el interior, oeste y noroeste de Puerto Rico, donde podrían producirse periodos de lluvia intensa.

Entre los principales riesgos estarán lluvias localmente fuertes, inundaciones urbanas y de pequeños ríos y quebradas, rayos frecuentes y calor excesivo.

Las áreas que recibieron lluvias fuertes este lunes podrían mantener problemas de inundaciones durante las primeras horas del martes, mientras que nuevos episodios de lluvia intensa podrían provocar inundaciones localizadas durante la tarde.

Viene una onda

El SNM anticipa una disminución relativa de la actividad de lluvia entre la noche del martes y las primeras horas del miércoles. Este periodo de menor actividad estaría relacionado con aire descendente antes de la llegada de una onda tropical.

Sin embargo, hacia finales de la noche del martes comenzará a acercarse el campo de humedad asociado con esa onda.

Los valores de agua precipitable podrían alcanzar o superar las 1.90 pulgadas, primero sobre las Islas Vírgenes Estadounidenses y posteriormente sobre el este de Puerto Rico.

La humedad aumentará de forma más significativa durante el miércoles y se extenderá hacia el oeste durante la noche, lo que favorecerá un patrón más lluvioso en toda la región a mediados de semana.

En términos generales, el patrón del tiempo continuará favoreciendo una transición diaria de calor durante la mañana a aguaceros y tronadas localmente fuertes durante la tarde, mientras que las condiciones se tornarán progresivamente más húmedas a partir del miércoles.