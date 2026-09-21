El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para los municipios de Arecibo, Ciales, Florida, Manatí y Utuado, vigente hasta las 4:00 de la tarde de este lunes, debido a las fuertes lluvias asociadas con tormentas.

Según el SNM, las precipitaciones podrían provocar inundaciones urbanas y el desbordamiento de quebradas y arroyos pequeños, especialmente en zonas bajas y con problemas de drenaje.

A las 2:07 p.m., el radar Doppler detectó lluvias intensas sobre el área bajo advertencia. Entre 1 y 2 pulgadas de lluvia ya habían caído, y se esperan entre 1 y 2 pulgadas adicionales durante la tarde.

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Los meteorólogos advirtieron que la lluvia adicional aumentará el riesgo de inundaciones menores en carreteras, comunidades vulnerables y cauces que normalmente permanecen secos.

Otra advertencia vigente

De forma separada, el SNM mantiene otra advertencia de inundaciones hasta las 3:45 p.m. para Morovis, Vega Alta y Vega Baja, donde también se han registrado entre 1 y 2 pulgadas de lluvia, con posibilidad de una pulgada adicional.

El Servicio Nacional de Meteorología exhortó a los residentes a mantenerse atentos a las condiciones del tiempo y no conducir por carreteras inundadas, ya que la profundidad del agua puede ser engañosa y representar un grave peligro para los conductores.