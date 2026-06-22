El alcalde de Aguada, Christian Cortés Feliciano, anunció que como en años anteriores, la administración municipal celebrará la tradicional Noche de San Juan en el Balneario Pico de Piedra. “Este es un evento para toda la familia, que iniciaremos desde las 9:00 de la mañana, donde tendremos un torneo de volleyball playero, artesanos y la mejor playa del oeste. Hemos mucho empeño en la organización, seguridad y una oferta musical con artistas locales”, expresó Cortés Feliciano mediante declaraciones escritas.

Las presentaciones inician a las 7:00 de la noche, con DJ Evol, Suénalo La Banda, Circo y Jovaan. La entrada es libre de costo, para disfrutar en familia de una de las tradiciones más alegres del verano. El Balneario Pico de Piedra es una de las atracciones turísticas más reconocidas de Aguada, remodelado por la administración de Cortés Feliciano, con una inversión total que superó los $600,000.

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Las mejoras fueron desde desde la remoción e instalaciones de tejas y facias de madera y pintura en todas las facilidades, hasta la instalación de nuevas luminarias en el estacionamiento, entre otras. “Para los aguadeños y visitantes tenemos unas facilidades cómodas y seguras, para este verano y para todo el año”, añadió el alcalde.

Pico de Piedra queda muy cerca del centro urbano, con variedad tiendas, restaurantes y eventos que constantemente se anuncian en la prensa. Además tiene una excelente vista a la isla de Desecheo, con cómodos accesos viales. Para información adicional de las atracciones turísticas de Aguada, los interesados pueden acceder a ‘Municipio de Aguada’ en las redes sociales.