Prepárese para otra ronda de malas noticias para su bolsillo, pues el precio de uno de los productos alimenticios más populares y más consumidos, el huevo, no solo ha subido, sino que por el momento con toda probabilidad se mantenga a esos elevados niveles.

La razón detrás de eso es un nuevo brote de gripe aviar que, según las más recientes cifras del Departamento de Agricultura federal, ha obligado al sacrificio de más de 47 millones de aves de corral en 42 estados de los Estados Unidos, y que, por el momento, no ha podido controlarse, por lo que podría esperarse más matanzas para evitar la expansión de la altamente contagiosa enfermedad.

“La razón de esos altos precios en los huevos es por el nuevo brote de influenza aviar en Estados Unidos”, explicó a Primera Hora el secretario del Departamento de Agricultura de Puerto Rico, Ramón González Beiró.

“Hubo un primer brote este año en enero, y estuvo intensificándose durante toda la primavera. Y volvió. Estaba por lo menos estable y se intensificó nuevamente en agosto”.

“Así que eso ha causado que haya habido que sacrificar, entre gallinas ponedoras, pollos y pavos, alrededor de 50 millones de aves en Estados Unidos”, agregó el secretario.

Abundó que la situación no luce favorable. A modo de comparación, recordó que la peor crisis de influenza aviar H5N1 antes de esta fue la que se registró en 2015, “y esta ya se ve que la va a sobrepasar”. En esa crisis del 2015 fueron sacrificados unos 50 millones de plumíferos. Actualmente, ya la cifra de aves extintas se acerca a 48 millones, “así que va a sobrepasar el 2015″.

González Beiró indicó que los precios del huevo a nivel de finca de distribuidores en los Estados Unidos “están ya pasando los $3 por docena”.

En Puerto Rico, en cambio, los huevos ya dejaron de estar a peseta para rondar los $6 el cartón de 12.

“Puede que aumenten un poquito más en los próximos días, en lo que comienzan nuevamente a controlar el virus. Pero es algo que no tiene cura (la gripe aviar), lo que se hace es sacrificar animales para que no se siga extendiendo. Y ya está en 42 estados de la nación. Está también en aves migratorias que, comienzan a trasladarse ahora en otoño”, añadió.

El secretario sostuvo que no se prevé una escasez del producto, pero sí “altos precios”, porque siguen aumentando los costos de producción y, además, hay menos oferta.

Mirada a la producción local

A pesar del complicado escenario, González Beiró recordó que “en Puerto Rico no tenemos esa enfermedad”, lo que crea “una oportunidad para crecer nuestra industria avícola”, y el Departamento está “promoviendo la construcción de nuevas facilidades”.

“Estamos produciendo a capacidad total en las granjas existentes. Entramos en producción con una granja de 20,000 gallinas en noviembre, que se está terminando de construir, y ya en los próximos días mudan las pollitas, las gallinitas”, comentó el secretario. “Y tenemos que aprovechar la oportunidad. Esta enfermedad en Estados Unidos, que se ha repetido una y otra vez. Puerto Rico, por su situación de Isla, la misma palabra lo dice, estamos aislados, hemos sido cuidadosos, hasta mirando y certificando de dónde vienen los huevos para asegurarnos que no llegue a Puerto Rico”.

El Departamento de Agricultura reiteró que es un momento idóneo para fortalecer la industria local y hacer contratos de suplido con los productores locales.

El secretario exhortó, en particular a los supermercados, a “acercarse a los agricultores y hacer contratos a largo plazo en donde podamos tener un abasto continuo de huevos del país”. De hecho, en estos momentos, contrario a lo que sucede de manera habitual, los precios de los huevos locales están “en muchos casos, más baratos” que los huevos importados. Comentó que, para los distribuidores, el precio de la caja de 30 docenas de huevos importados, que “son huevos medianos y pequeños, que es lo que traen los importadores aquí, básicamente lo más barato de Estados Unidos”, está superando los $100. En contraste, la caja de huevos de Puerto Rico, que “es de primera”, se vende habitualmente a $65 desde la finca al distribuidor, aunque ese precio “ha subido también, porque es un asunto de oferta y demanda, y debe andar por los $90″.

Reiteró que es un momento idóneo para fortalecer la industria local y hacer contratos de suplido con los productores locales, y agregó que, a esos efectos, en esta semana tiene una reunión con la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, (MIDA).

Además, sostuvo que “el Departamento puede poner dinero, aporta hasta la mitad, para la construcción de una finca o rancho de pollos”.

¿Qué es la gripe aviar?

El virus de Influenza Aviar Altamente Patógena (HPAI, en inglés) H5N1 no tiene cura. Tiene una alta mortalidad de sobre 90%, y puede acabar con corrales enteros en apenas 72 horas.

La manera de frenar su transmisión entre aves domésticas o de corral (gallinas, pavos, patos), es sacrificando las aves para evitar más transmisión.

El brote de este año ha provocado ya el sacrificio de más de 47 millones de aves domésticas o de corral en los Estados Unidos.

Se cree llegó a América del Norte a principios de año, a través de aves migratorias. Al momento, ha sido documentada en Estados Unidos en decenas de especies de aves salvajes en 46 estados, y en aves de corral en 42 estados. También está presente en Canadá.

Se ha encontrado en un sinnúmero de especies, incluyendo aves migratorias, desde patos, gansos y otras especies de esa familia, hasta cuervos, pelícanos, y aves de presa y carroñeras como águilas y buitres.

El virus no afecta de forma similar a todas las aves, y algunas especies migratorias, incluso, lo pueden llevar de manera asintomática, lo que facilita su transmisión.

Para esta época del año, unas 450 millones de aves migran a través de América del Norte.

Aunque muy raro, puede darse la transmisión a humanos. En este brote, ya se registró al menos una persona contagiada, aunque no experimentó síntomas.

A importar plátano mientras se recuperan las fincas

En otro tema de agricultura, en este caso la producción de plátano y guineo, el González Beiró indicó que, tras el desastre provocado por el huracán Fiona hace tres semanas, “si miramos la Isla completa, en el caso del plátano, se perdió alrededor de un 80%. En el caso del guineo, un poco más”.

Explicó que, para poder suplir la demanda de consumo de plátano y guineo, que es uno de los frutos favoritos en la Isla, el Departamento está programando visitas a otros países con una fitopatóloga (científica especialista en diagnóstico y control de enfermedades vegetales) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, para ver de dónde podrían importarse estos productos mientras se recuperan las cosechas locales.

“El primer viaje estaría comprendiendo Ecuador y Costa Rica, para mirar plátano y guineo, específicamente las fincas, y mirar y certificar que están libres de enfermedades que en Puerto Rico no hay. Y entonces poder tener mejores herramientas para decidir cuándo comenzaríamos las importaciones, y de qué lugares. Pero el primer paso es este, visitar las fincas, hay personal del Departamento, personal de la Universidad de Puerto Rico, y asegurarnos que no traemos una plaga que no exista aquí”, comentó el secretario.

Insistió en que están atendiendo el asunto lo más rápido posible, y ciertamente más rápido de lo que se hizo luego del huracán María (2017)”, agregó el funcionario.

Explicó que el grupo que visitará las fincas en otros países tiene previsto viajar el próximo 19 de octubre, y anticipa que el proceso de certificación, hasta la entrada de los primeros productos importados, tome alrededor de un mes. Indicó que se estaría autorizando esa importación por seis meses inicialmente, y en marzo evaluarían si se tiene que continuar por algunos meses más.

Agregó que todavía no se puede anticipar cuáles serán los precios, pero “deberían ser parecidos a los que tenemos aquí históricamente”.

Entretanto, sostuvo, “todavía queda un poco de plátano, lo vemos en el mercado y en los restaurantes. Y debe seguir saliendo”.

Una vez comiencen a importar el plátano se pondrá en manos de los agricultores que normalmente suplen el producto, para que puedan seguir mercadeando y supliendo su cadena de abasto.