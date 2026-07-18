El renovado espacio cultural contará con cine, espectáculos en vivo y una programación diversa para la comunidad, además de generar nuevas oportunidades de empleo.

El histórico Teatro Encanto de Aibonito volverá a abrir sus puertas luego de un amplio proceso de remodelación que transformó sus instalaciones y le incorporó equipos tecnológicos modernos para ofrecer una nueva experiencia de entretenimiento en la montaña.

El alcalde de Aibonito, Willie Alicea Pérez, anunció la reapertura oficial del teatro, que anteriormente operaba como una propiedad privada y que ahora forma parte de los esfuerzos municipales para rescatar y revitalizar espacios culturales de valor para la comunidad.

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La operación del renovado teatro estará a cargo de una empresa municipal, creada con el propósito de impulsar la actividad cultural, fortalecer la oferta de entretenimiento local y crear oportunidades de empleo para residentes del municipio.

Con capacidad para 215 personas, el Teatro Encanto contará con una cartelera de películas actualizadas, además de un escenario equipado para presentaciones artísticas y espectáculos en vivo. El espacio también dispone de camerinos y sistemas modernos de sonido, iluminación y proyección para elevar la calidad de los eventos.

Según el municipio, la nueva programación buscará atraer a personas de todas las edades con actividades accesibles y variadas, convirtiendo el teatro en un punto de encuentro cultural para residentes y visitantes.

La apertura oficial se celebrará este domingo, 19 de julio, a la 1:00 p.m., en las instalaciones ubicadas en la calle Rius Rivera esquina calle San José, en Aibonito.

El municipio invitó a la ciudadanía a formar parte de esta nueva etapa del Teatro Encanto, que busca convertirse nuevamente en un referente cultural y de entretenimiento para el pueblo.