Representantes de la plataforma Airbnb exhortan a sus clientes a que denuncien a cualquier anfitrión que esté utilizando los servicios de alquiler a corto plazo de la empresa para promocionar durante las estadías cualquier alimento preparado en organizaciones como La Fondita de Jesús, la cual brinda desayunos y almuerzos exclusivamente a personas indigentes o sin hogar.

El director ejecutivo de La Fondita de Jesús, Josué Maysonet, denunció esta semana a través de Primera Hora que algunos administradores de algunas propiedades que se alquilan a corto plazo en la zona de Santurce están ofreciendo a sus clientes un servicio “all inclusive” con desayunos y almuerzos, pero el problema surge cuando los huéspedes solicitan los alimentos y son referidos a buscarlos en la organización.

PUBLICIDAD

“No tenemos conocimiento de informes de esta naturaleza que involucren a anfitriones y huéspedes en Airbnb. Nos tomamos muy en serio todas las denuncias y tomamos las medidas oportunas en relación con las que se nos comunican”, se expresó mediante declaraciones escritas a través de la oficina de comunicaciones de Airbnb.

Cabe destacar que el director ejecutivo de La Fondita de Jesús no hizo mención de las plataformas de alquiler que están haciendo la práctica pues, según explicó, el gran problema que confrontan es que no han podido realizar alguna querella o denuncia formal contra los arrendadores, precisamente, porque los huéspedes terminan molestos contra la institución cuando se les explica que los alimentos no están disponibles para la población general, sino a ciudadanos vulnerables. Además, las autoridades requieren el testimonio de los clientes que son engañados y esta es una dinámica que no ocurre.

En ese sentido, Maysonet hizo la denuncia pública con la esperanza de apelar a la conciencia de los propietarios o administradores de alquileres a corto plazo para que por “humanismo” dejen la práctica.

“Nos unimos a la exhortación para que las personas denuncien si en efecto existe esta práctica en cualquiera de las plataformas de alquiler a corto plazo en Puerto Rico”, se agregó en la comunicación escrita enviada por Airbnb.

La Fondita de Jesús atiende anualmente a unos 1,500 participantes sin hogar o con experiencia del sinhogarismo. En junio, por ejemplo, han contabilizado 175 casos activos. Sobre el 50% son personas de 50 años o más; el 13% son personas entre 16 a 25 años y el restante tiene entre 30 y 49 años. El 32% son mujeres y el 68% hombres. Asimismo, los informes indican que el 85% llega con problemas de salud mental y el 65% con problemas de uso de sustancias o abuso de alcohol.