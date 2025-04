Ante la alta demanda que tienen los viajes hacia Vieques y Culebra en este próxima Semana Santa, la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) aumentó los viajes hacia las islas municipios con salidas tan tempranas como las 3:30 a.m.

El director ejecutivo de la ATI, Josué Menéndez Agosto, detalló que los ajustes se realizarán desde el miércoles, 16 hasta el lunes, 21 de abril.

“Esta es una de las temporadas más activas para nuestras islas municipios y estamos listos. Contamos con toda la flota en operaciones y un equipo preparado para mover más de 70,000 pasajeros de forma segura, confiable y puntual”, afirmó Menéndez Agosto en comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Según detalló, durante las fechas mencionadas las salidas hacia y desde Culebra comenzarán desde las 3:30 a.m. y se extenderán hasta las 9:30 p.m. con múltiples viajes diarios para garantizar el acceso de residentes, visitantes y transportistas.

Mientras, para Vieques, los viajes iniciarán a las 4:30 a.m. desde Ceiba hasta las 9:30 p.m.

El sistema de transporte marítimo mantiene un promedio de 97% en salidas a tiempo (“on-time departures”), lo que refleja su confiabilidad y eficiencia, según detalló el director ejecutivo.

“También recordamos que ahora contamos con una política de transferencia de boletos que se puede realizar en línea o en las boleterías, para que las personas que no lleguen a su viaje puedan ceder ese espacio a otros que sí lo necesitan. Esto mejora la eficiencia del sistema y maximiza el acceso durante estos días críticos”, añadió Menéndez Agosto.

El jefe de ATI exhortó a los pasajeros a comprar sus boletos con anticipación, ya sea a través del portal www.puertorricoferry.com, en la boletería o mediante la aplicación City Experiences.

Por otro lado, el funcionario informó el adelanto en la construcción del nuevo terminal marítimo en Ceiba

Como parte de la transformación del sistema de transporte marítimo, ya se completó un 60% de la construcción del nuevo terminal en Ceiba que reemplazará la instalación provisional que ha estado en uso desde que el huracán María destruyó el terminal de Fajardo en 2017.

“El nuevo terminal será una instalación moderna, resiliente y completamente equipada con salas de espera cómodas, espacios accesibles y áreas adecuadas para el manejo de carga. Su apertura está proyectada para enero de 2026 y responde directamente a las necesidades de los pasajeros”, puntualizó el titular de la ATI.

PUBLICIDAD

Menéndez Agosto aclaró que las obras de construcción no afectarán en modo alguno la experiencia de los pasajeros durante la Semana Santa.

Horario Especial del miércoles, 16 al lunes, 21 de abril:

Ceiba → Culebra

3:30 a.m. | 6:00 a.m. | 6:30 a.m. | 7:30 a.m. | 9:00 a.m.10:30 a.m. | 2:30 p.m. | 3:30 p.m. | 6:30 p.m. | 7:30 p.m.

Culebra → Ceiba

5:30 a.m. | 7:30 a.m. | 9:30 a.m. | 10:00 a.m. | 11:30 a.m.12:30 p.m. | 4:30 p.m. | 5:30 p.m. | 8:30 p.m. | 9:30 p.m.

Ceiba →Vieques

4:30 a.m. | 4:45 a.m.² | 6:30 a.m. | 8:00 a.m. | 9:30 a.m.12:30 p.m. | 1:00 p.m. | 3:00 p.m. | 4:45 p.m. | 5:00 p.m.7:00 p.m. | 8:00 p.m.

Vieques → Ceiba

6:00 a.m. | 7:15 a.m.² | 8:00 a.m. | 10:00 a.m. | 11:00 a.m.2:00 p.m. | 3:00 p.m. | 4:30 p.m. | 6:30 p.m. | 7:15 p.m.8:30 p.m. | 9:30 p.m.