El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz dijo hoy que la salud va por encima de todo, pero sostuvo que el toque de queda y cierre de comercios que impuso por dos semanas la gobernadora Wanda Vázquez Garced para atajar la propagación de coronavirus tendrán un fuerte impacto tanto en la economía municipal como la del País en general.

Rivera Cruz también opinó que las guías para el lockdown (encierro)” debieron ser “más claras”y que los primeros dos días, debieron ser de orientación “y no de castigo” por entender que puede haber confusión en algunos comerciantes.

Estimó que la paralización del comercio impactará los recaudos municipales y del gobierno central y sostuvo que incluso, podría ser necesario revisar los estimados del plan fiscal que sometió el gobierno a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Cuando hay un cierre como este el impacto económico es de proporciones mayores. Sin embargo, la salud va por encima porque de qué vale tener una economía sólida y tener a la mitad de la población enferma”, dijo el alcalde novoprogresista en entrevista telefónica con Primera Hora.

“A largo plazo esto va a tener un costo económico sumamente elevado porque son dos semanas en las que el País prácticamente se paraliza. Las personas que trabajan por su cuenta van a tener una quincena en la que no van a cobrar nada y hay que ver cómo eso les afecta”, expresó.

Rivera Cruz vislumbró, además, los estimados de recaudos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) tendrán que ser revisados “pues son dos semanas sin producción y eso baja dramáticamente los estimados”. También dijo que hay que evaluar si el Departamento de Hacienda también tiene una baja en recaudos “y me imagino que el gobierno tendría que revisar el plan fiscal que le sometió a la JSF. Estos son asuntos que se atendrán luego que pase la emergencia”.

En torno al cierre de comercios el alcalde bayamonés consideró que los primeros dos días debieron ser de orientación para aclarar dudas de los comercios y no de imponer multas de inmediato. “Esta mañana me llamó un manufacturero. Él no quería violar la ley y cuando vimos el negocio a nuestro mejor entender está ligado a la línea de productos de limpieza que deben estar disponibles en el mercado y le dijimos que podía abrir. Tiene que haber educación constante en los primeros días para que poco a poco la gente pueda ir entendiendo la dimensión de la orden", sostuvo.

Dijo que en el municipio está trabajando el personal de emergencias y un grupo limitado de empleados, en áreas esenciales, mayormente hasta mediodía.

Subrayó que el municipio mantiene un monitoreo constante con suplido de productos de limpieza en unos 80 hogares de ancianos, donde está la población más vulnerable al contagio del COVID-2019.

“Los estaremos visitando todas las mañana y les llevaremos materiales de limpieza como hand sanitizers”, dijo para agregar que Bayamón tiene una población de unos 200 mil habitantes, de los cuales un 36 por ciento son personas de 65 años o más.