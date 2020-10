El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, anunció que arrojó un resultado negativo a la prueba de coronavirus(COVID-19)que se había hecho tras conocer el alegado resultado positivo de una persona que participó en una reunión de trabajo donde el estuvo presente.

“Me complacecomunicarles a los cagüeños y al país que la prueba molecular que me hice dio un resultado negativo a coronavirus. He cumplido con las medidas preventivas y responsablemente me aislé y me hice la prueba correspondiente para despejar cualquierduda sobre la presencia del virus en mi organismo”, dijo el alcalde.

Miranda Torres explicó “que el Sistema Municipal de Investigación, Rastreo y Control de Contagio investigó el alegado caso positivo de la persona que participó en una reunión de trabajo el pasado viernes, 2 de octubre. Se concluyóque la persona tenía como resultado una prueba positiva probable. Como medida cautelar la persona se realizó una prueba molecular el lunes, 5 de octubre, arrojando negativa a la misma. Me mantuveen una cuarentena preventiva hasta transcurridoscincodías desde el contacto. Hoy, 7 de octubre me realicé una prueba molecular que arrojó un resultado negativo”.

El primer ejecutivomunicipal hizo hincapié enque las personas que presentensíntomas no deben salir de sus hogares y tampoco debenparticipar de actividadesde trabajo o de cualquier otra índoleque pongan en riesgo lasalud de otras personas. Los síntomasa los que hay que estar atentos son: fiebre, tosy dificultad para respirar.

Igualmente, puntualizó quelalínea telefónica confidencialdel Centro de Rastreo y Control del Contagio Covid-19 del Programa Apoyo Positivo Criolloesel 787-296-9292.

Los servicios disponiblesbajo el Programa Apoyo Positivo Criolloincluyen sistema de investigaciónde casos y rastreo de contactos, intervención educativay entrega dematerial de protección en la comunidad, servicios psicológicos, nutrición, entrega de suministros para evitar que las personas salgan del hogar, referidos a telemedicina, referidos a pruebas de COVID-19, educación en saludcon la colaboración de la Corporación SANOS, consejeríay servicios de tanatología. La línea telefónica está disponible de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. También está disponible el correo electrónico [email protected]

Los requisitos para obtener los servicios del ProyectoApoyo Positivo Criollo son: ser residente de Caguas, haber estado en riesgo de contraer la infección de COVID-19 y tener evidenciade un diagnósticoclínicode COVID-19 para el serviciode entrega de alimentos.