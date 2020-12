El alcalde del municipio de Fajardo, José Aníbal “Joey” Meléndez Méndez, firmó una Orden Ejecutiva ordenando el cierre de las operaciones municipales a partir de hoy. La acción fue en respuesta a la emergencia creada por el COVID-19 y al aumento de los casos positivos en el municipio, según se informó en un comunicado de prensa.

De acuerdo al parte de prensa, Meléndez Méndez sostuvo una reunión ayer con el epidemiólogo del municipio, Manuel Laboy, y Miriam Vélez, directora de la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal y parte del equipo de trabajo de rastreo y seguimiento de casos. Luego se reunió con los funcionarios del municipio para hablar sobre las nuevas medidas a establecerse para el control de la propagación del COVID-19.

“Hemos notado un aumento en los casos de empleados municipales que han tenido que realizarse la prueba COVID-19 por síntomas o por haber tenido contacto con un positivo al virus lo que podría representar un riesgo de contagio para otros empleados y la ciudadanía”, manifestó el alcalde, quien ante este escenario determinó el cierre de operaciones municipales.

Se detalló que Meléndez Méndez, delineó un plan de trabajo para no afectar los servicios esenciales. Las nuevas disposiciones contempladas en la Orden Ejecutiva establecen el trabajo remoto de los empleados no esenciales de todas las dependencias municipales. No obstante, empleados de las dependencias con servicios fundamentales como Obras Públicas, Policía Municipal, Oficina de Manejo de Emergencias, Dispensarios Médicos, Oficina de Transportación y Terminal Público continuarán presentándose en sus áreas de trabajo.

De igual forma, se presentará a trabajar un personal limitado en la oficina de Finanzas, oficina del alcalde, y en Compras y Suministros. Los empleados que deben asistir a sus áreas de trabajo lo harán con estrictas medidas de seguridad y protección. Según detalla la Orden Ejecutiva se evitará la aglomeración de más de diez personas en una oficina, se evitará utilizar las áreas comunes, se realizan pruebas de cernimiento bisemanal, monitoreo de temperatura y uso de mascarilla.

“Seguimos tomando medidas cumpliendo con nuestra responsabilidad de salvaguardar el orden público y proteger la vida, propiedad y seguridad de los ciudadanos, empleados y funcionarios del municipio de Fajardo”, añadió el alcalde. El Primer Ejecutivo Municipal dijo que la Orden Ejecutiva estará en vigor hasta el cierre navideño contemplado para el 23 de diciembre o hasta un nuevo aviso.