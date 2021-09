El alcalde de Isabela, Miguel ‘Ricky’ Méndez, anunció que el municipio ofrecerá clases nocturnas para adultos desde el próximo 25 de octubre tras casi diez años de pausa.

En entrevista con Primera Hora, Méndez expresó que las clases, que reiniciarán el próximo 15 de octubre, lograrán que más de cien estudiantes adultos puedan culminar su cuarto año y obtener su diploma de manera gratuita anualmente.

“En el municipio, habíamos estado refiriendo personas a programas privados, y estaban costando casi $500 poder conseguir esas certificaciones; ahora los podremos tener de manera gratuita”, acotó.

El alcalde popular comentó que la buena noticia se dio luego de una reunión que tuvo el pasado martes con el secretario interino del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, donde le confirmó que había estudiantes suficientes para ofrecer estos cursos nocturnos en la Escuela Irma Deliz de Muñoz.

PUBLICIDAD

“Esto era algo que siempre se brindaba en Isabela, las razones por las que no se estaba otorgando, por lo menos lo que indicó el departamento, es que no se llenaba, y al no llenarse, se llevaban el programa a otro pueblo”, expresó Méndez a este medio.

“Esto es un gran logro ya que todas estas personas que estaban yendo a otros pueblos no van a tener que irse y lo podrán hacer todo desde Isabela”, añadió.

Méndez manifestó que los estudiantes tendrán la oportunidad de retomar sus clases de escuela superior, de lunes a viernes desde las 6:00 pm, de manera pausada y con la asistencia de docente y personal directivo del DE.

Igualmente, apuntó que este programa proviene de la misma agencia pública usando fondos federales.

“Aquí sale ganando el pueblo,” expresó.

Por otro lado, el alcalde comentó a este medio que la administración municipal continua dialogando con Educación para mejorar los programas vocacionales en las escuelas y alinear la agenda educativa para generar talento para la industria aeroespacial.

“La idea es que el Departamento y las escuelas estén alineadas con las estrategias de estas industrias para que, cuando el estudiante se gradúe del cuarto año, tenga un ofrecimiento dirigido a algo que realmente se pueda emplear, en vez de educar en materia que están saturadas o no hay demanda”, dijo.

Por otro lado, indicó que su reunión con Ramos Parés buscó atender la necesidad de formar una Escuela de Bellas Artes que cuente con las facilidades adecuadas para estructurar variados ofrecimientos a los estudiantes que han salido de la corriente regular del DE y de educación especial.