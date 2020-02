El alcalde novoprogresista de Maricao, Gilberto Pérez Valentín, confesó que se negó a sí mismo porque tuvo temor por su seguridad cuando Lorenzo Delgado, conocido como “El León Fiscalizador”, le cuestionó por el primer ejecutivo en una transmisión de Facebook Live.

El video del momento se ha vuelto viral en las redes sociales.

- “Sé que ustedes no tienen que ver mucho con esto, pero les voy a preguntar: ¿El alcalde?”, cuestionó Delgado.

- “No está por aquí”, le respondió el propio alcalde.

Entonces el Alcalde de Maricao se olvidó que es el Alcalde? 🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/Pw4r1Zrgro — Carlos A. Bianchi (@Rep_Bianchi) February 21, 2020

“Yo me encontraba trabajando con una brigada municipal, al momento que llegó un extraño y me sorprendió preguntando con cámaras por el alcalde y todos sabemos cómo está la ola de violencia. El que quiera una cita conmigo sabe que en el Municipio de Maricao estoy siempre, se coordina la cita con el personal municipal y la persona se identifica”, justificó Pérez Valentín en declaraciones escritas a la prensa.

A principios de este año, Lorenzo saltó a la palestra pública y apareció en diversos noticieros y periódicos del País tras divulgar la existencia de un almacén en Ponce lleno de suministros no distribuidos en la recuperación del huracán María y durante la emergencia de los terremotos en los municipios del suroeste.

“Llevo años en Maricao desde el 93 y aquí nunca ha llegado nadie de esa forma tan abrupta. La gente que es profesional llama, piden cita y se le atiende, ¿Qué te va a hacer la seguridad de Wanda Vázquez cuando alguien se le acerca de esa forma? Yo soy humilde, mi pueblo es humilde, rico en cultura y tradiciones, aquí todos nos conocemos y todos saben quién es el alcalde”, añadió ejecutivo del Partido Nuevo Progresista.

La pregunta de “El León Fiscalizador” surgió luego que encontrara varios vagones abandonados en el municipio que contienen documentos históricos de Maricao.

MARICAO MARICAO: ENCONTRAMOS VARIOS VAGONES CON DOCUMENTACIÓN DELICADA DONDE SE SUPONE QUE ESTÉN EN LUGARES SEGUROS CON TANTA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Posted by El Leon Fiscalizador on Friday, February 21, 2020

“Gran parte de esos documentos ya habían sido decomisados por la oficina del contralor y estábamos en espera del Instituto de Cultura para su aprobación. Pero a raíz de la tormenta estaban allí almacenados. Pero los alrededores a los vagones estaban limpios también. Ese caballero forzó la puerta del vagón y entro ilegalmente a una propiedad municipal como mismo el menciona en su video mientras que a su vez en el mismo video aclara: ‘yo no iba a hacer nada malo’ pues el alcalde de Maricao desconocía las intenciones de este ciudadano”, sostuvo el primer ejecutivo municipal.

“Se habían enviado a cerrar los vagones, esperamos respuesta del Instituto de Cultura y evaluábamos un lugar para crear el archivo histórico de nuestro pueblo con algunos de estos y otros que hemos conservado de la historia de nuestro pueblo. Aquí no hay nada que ocultar, la gente de Maricao lo sabe, la gente que me conoce lo sabe. El pueblo de Maricao fue declarado zona de desastre por las agencias federales. No vienen a ayudar, pero vienen a señalar. ¿Por qué no nos grabó cuando estábamos montando la madera y el zinc para llevarle a una familia que está viviendo en una carpa en el barrio Indiera Alta?", cuestionó el alcalde.

MARICAO: ESCUCHEN LO QUE DICEN LOS CIUDADANOS DEL MISMO. Posted by El Leon Fiscalizador on Friday, February 21, 2020

En 2018, Pérez Valentín fue suspendido de empleo durante 30 días por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) tras “otorgar una y otra vez a su hermano diversos nombramientos ilegales y nulos”.

Según informó en aquel entonces la presidenta del PFEI, Nydia M. Cotto Vives, el alcalde extendió esos nombramientos sin obtener una dispensa que le autorizara hacerlo. Tampoco contó con la aprobación de la Legislatura Municipal, conducta que fue repetida en varias ocasiones.

Pospone el Festival del Acabé del Café

Por otro lado, el alcalde lamentó que la economía en su pueblo “ha estado difícil”, por lo que ha pospuesto el Festival del Acabé del Café por varios meses.

“Aún tenemos algunos refugiados, estamos comprando las casas para que nuestra gente pueda estar bien. Estas situaciones pasan, mi prioridad ahora mismo son los habitantes de nuestro pueblo” puntualizó.