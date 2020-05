El alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsález, condenó que el Departamento de Educación (DE) fallara en entregar la compra de alimentos a su municipio para ser distribuido entre las familias más necesitadas, luego que desde ayer en la escuela designada estuvieran listos y esperando para recibirla.

De hecho, no fue solo Peñuelas, sino también el municipio de Guayanilla se quedó sin alimentos, porque el personal encargado prepararía la comida en el mismo comedor para entonces llevarla al municipio cercano. Ellos también se quedaron esperando.

Gonsález condenó, además, que el secretario del DE, Eligio Hernández, buscara responsabilizar en un mensaje de disculpa a través de Twitter a una empleada, cuando en realidad los empleados habían estado allí en la escuela esperando ayer hasta tarde y hoy desde temprano en la mañana.

“Ayer estuve reunido con el personal del DE del comedor de la escuela Miguel González Bauzá. Estuve con ellos, su directora y personal de enfermería. Ayer nos indicaron que todo estaba listo, y la cuestión era nosotros solo ir a buscar los alimentos y distribuirlos. Pero a eso de las 7:00 de la mañana recibo un mensaje de texto y nos indican que no se van a distribuir los alimentos porque la compra no llegó”, explicó el alcalde sobre lo sucedido.

“Luego me llamó la directora y me dice: ‘estamos aquí, no queremos fallar, pero no podemos hacer nada porque no llegó la compra’. Y luego me escribe un mensaje un ayudante del secretario y me indica que se suspende el servicio de alimentos por hoy, porque aparentemente con el sismo del sábado el almacén de Ponce sufrió daños y no pudieron sacar los alimentos, pero que están haciendo gestiones para traer los alimentos de otro pueblo, y mañana tendrían la compra (en Peñuelas)”, continuó.

Agregó que le respondió con un mensaje en el que le reclamó por la pobre coordinación.

“Saludos. Ayer estuve reunido en la escuela. Se anunció la distribución de alimentos. Con mucho respeto, creo que se debió coordinar mejor para entonces nosotros después poder anunciar”, leyó el alcalde el mensaje de respuesta.

“Uno se molesta. Pero tuvieron tiempo para revisar ese almacén. Tuvieron el lunes y el martes para hacerlo”, expresó con evidente disgusto Gonsález, recordando que tanto Peñuelas como los pueblos vecinos están particularmente afectados en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, porque continúan padeciendo bajo los efectos de la secuencia sísmica que comenzó en diciembre pasado y tuvo un repunte durante el fin de semana.

“Y no solo eso. También se afectó al municipio de Guayanilla, porque se iba a cocinar en la escuela Daniel Webster, aquí en el pueblo de Peñuelas, porque ellos no tienen un comedor certificado. Pero solo llegaron dos personas a trabajar y tampoco les llegó la compra. Ellos también se enteraron hoy que no iban a distribuir alimentos”, detalló Gonsález.

“Y aquí los que se están afectando son los más necesitados”, insistió.

A raíz de lo ocurrido, el secretario Hernández publicó un mensaje en Twitter en el que dijo: “Lamento mucho la situación de Peñuelas, en donde -según la información que he recibido al momento- una empleada no esperó la entrega de la compra.

Como secretario, tomaré las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir”.

Sin embargo, el alcalde reaccionó con indignación al mensaje.

“Me da vergüenza ajena. Siempre hacen lo mismo, siempre buscan echar la culpa a los demás. Lo mismo me hicieron a mí con los vagones. Le trataron de echar la culpa a un empleado mío. Que por cierto, el secretario de Seguridad Pública (DSP, Pedro Janer) me dijo nos vamos a comunicar el lunes para comenzar la investigación, de eso hace como 20 días, y no he recibido llamada alguna, ni del DSP, ni de nadie. La investigación la estamos haciendo nosotros, a los que intentaron echar la culpa, y que la compañía del generador admitió el problema de que desconectaron negligentemente el generador. Eso lo estamos investigando nosotros y estamos en la parte final para entregar la evidencia”, denunció el alcalde.

“Ahora el secretario (de Educación) dice que fue una empleada. Le echa la culpa a quien no la tiene. Los empleados estuvieron ayer hasta las 3:00 de la tarde esperando, y hoy estaban desde temprano, desde las 6:00 de la mañana. Así que la culpa no fue de ellos. Estaban allí temprano, esperando, porque supuestamente llegaba la compra. Y hoy fue que avisaron que no llegaría la compra, con la excusa del almacén, que no es la que está dando el secretario”, insistió Gonsález.

“Me da mucha vergüenza ajena que el secretario haya dicho eso, y que trate de culpar a un empleado”.

El alcalde dijo que más adelante en la mañana, a eso de las 9:00 a.m., recibió otro mensaje del ayudante del secretario, indicándole que la compra llegaría hoy en algún momento.

Gonsález sostuvo que del lado del municipio han estado siempre en la mejor disposición de trabajar con las agencias y el gobierno e incluso han sometido diversas propuestas y soluciones, pero no reciben respuestas.

“Si me hubieran avisado ayer, yo movía mis recursos y recogíamos la compra. Pero no lo hacen. Y ofrecí los centros Head Start para procesar las comidas y poder distribuirlas a más gente, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta sobre eso. Incluso le escribí a la gobernadora (Wanda Vázquez Garced) para que nos diera los alimentos al municipio para cocinarlos y distribuirlos nosotros en lugar de dárselos a una organización sin fines de lucro, y tampoco respondió”, sostuvo el alcalde.

Pasado el mediodía, cuando Gonsález conversó con Primera Hora, aun no había llegado la compra a Peñuelas, y todavía no había certeza alguna si podrían distribuir los alimentos mañana en ese municipio y la vecina Guayanilla.