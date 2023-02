Convencido de que se trata de un pequeño paraíso con enorme potencial para el disfrute de un sinnúmero de actividades, el alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez García, lanzó una invitación a recrearse en el parque nacional Isla de Cabras.

Aunque reconoce que queda mucho por delante para poner en mejores condiciones algunas de las instalaciones del parque, Márquez está seguro de que, poco a poco, y con la colaboración y aporte de entidades que compartan esa visión de disfrutar de ese “tesoro” natural, se podrá restaurar -e incluso poner a mejor nivel de lo que muchos recuerdan que existió allí alguna vez- el área recreativa.

“Isla de Cabras es un islote, así como el caso de Punta Salinas, que pasaron al municipio (de Toa Baja) oficialmente el 1 de septiembre de 2022. Era algo que nosotros estábamos pidiendo, porque esto es un tesoro. Dos parques nacionales, Isla de Cabra y Punta Salinas, que siempre entendí que estaban subutilizados. Así que nosotros pedimos la administración, finalmente se nos concedió, y aquí estamos”, explicó el alcalde, con evidente entusiasmo, durante un recorrido por el área junto a Primera Hora.

Los próximos trabajos, incluyen también los gazebos que están a lo largo de las playas, un mirador, así como la carretera, para procurar el disfrute de los visitantes. ( Carlos Giusti/Staff )

Parado a la entrada del islote, disfrutando de una brisa que dispersaba cualquier sensación de calor, junto a tranquilas playas cuyo trasfondo a un lado es la fabulosa vista de la antigua fortaleza de El Morro y las edificaciones del Viejo San Juan y al otro lado es la pintoresca vista del peñón de Punta Salinas, Márquez aseguró que se trata de un rincón ideal para pasar un día en familia, una velada romántica, una jornada de pesca o, simplemente, regocijarse con la tranquilidad del sitio.

“El activo más grande que tiene este parque es la paz, la paz. Aquí, pues tú sientes el sonar del mar, la playa, tienes esta ventolada. Es una cosa maravillosa”, afirmó. “Si tú quieres tener paz familiar, romántica, en pareja, este es un lugar espectacular”.

Además, “la mejor vista para San Juan y El Morro, la tenemos desde Isla de Cabras”, destacó, señalando al lado que mira hacia la entrada a la Bahía de San Juan.

El alcalde destacó que el parque tiene también “un área familiar” para el uso de motoras acuáticas, separada de las áreas para bañistas y marcada por boyas.

Las zonas de playa, de hecho, están protegidas contra el oleaje regular, de un lado por un muro de piedras y del otro en la forma de una resguardada ensenada natural.

Más que playa

El parque de Isla de Cabras cuenta con elementos históricos, como el Fortín San Juan de la Cruz, mejor conocido como El Cañuelo, que es parte del antiguo sistema de fortalezas coloniales que protegían a San Juan y su bahía; así como las ruinas del antiguo Leprocomio (hospital para personas infectadas con lepra), y vestigios de baterías de cañones de épocas más recientes.

Isla de Cabras alberga también un área para “los pescadores recreativos, allá en la montaña (acantilado)”, si bien la mayor parte de las instalaciones de esa área necesitan de trabajos de rehabilitación.

“Realmente, Isla de Cabras tiene para ofrecer un espacio de relajamiento familiar y personal. Hay mucho, mucho para ofrecer”, insistió el alcalde.

Márquez agregó que, en la medida que avancen las reparaciones, instalación de luminarias, cámaras de seguridad, entre otros trabajos, se extenderían los horarios para el uso del parque. ( Carlos Giusti/Staff )

Explicó que la primera fase de trabajo se centró en labores de ornato, así como pintura y acondicionamiento de estacionamientos. La próxima fase se ocupará de “las oficinas oficiales de donde se va a operar”.

“Y sobre esas oficinas, va un merendero. Hay un merendero, que lleva cerrado mucho tiempo. Así que lo vamos a restablecer. Ese merendero tiene capacidad para atender, fácilmente, 200 comensales al mismo tiempo, frente a esta brisa del mar. Eso va a ser exquisito”, auguró.

De momento, en esa estructura en el centro del islote, ya se restauraron los baños. Los próximos trabajos, incluyen también los gazebos que están a lo largo de las playas, un mirador, así como la carretera.

“Esto (el merendero) lo vamos a estar abriendo a competencia, y que sean concesionarios los que lo manejen. Igual el estacionamiento, que se lo vamos a dar a un concesionario para que pueda tener ese control”, explicó. “Porque todo esto produce ingresos, que son para entonces reinvertirlos en el mejoramiento del propio islote”.

Sin embargo, en estos momentos está abierto al público, de miércoles a domingo, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., de manera gratuita. Y una vez se establezca algún cobro por estacionamiento, como hacía antes la Compañía de Parques Nacionales, será “a un precio razonable, porque lo que queremos es que la gente tenga calidad de vida, y que disfrute sus espacios, porque estos son espacios del pueblo”.

Márquez sostuvo que mucha gente le había insistido en que guardaba buenos recuerdos de visitas y celebraciones en Isla de Cabras, sentimiento que compartía por sus propia experiencia, incluyendo una hermosa foto que se tomó allí abrazado con su papá, quien falleció recientemente.

“Este era el espacio, mucha gente me ha dicho, ‘Betito, yo me acuerdo cuando era chiquito, que mi papá me llevaba, y el punto era en Isla de Cabras’. Así que lo que queremos es volver a crear ese punto de reunión familiar. Y vamos a hacer múltiples actividades”, insistió el alcalde.

Arreglos y más arreglos

Para adelantar ese propósito de arreglo de infraestructura cuenta, por ahora, con fondos de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) que, aunque están bajo el control del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), ya está “en conversaciones para lograr hacer los arreglos de todas estas facilidades”. Según Márquez, la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, hizo “un compromiso verbal” de invertir alrededor de $1 millón para esos trabajos de rehabilitación en Isla de Cabras.

Por otro lado, para el Fortín El Cañuelo, que está bajo administración del Servicio de Parques Nacionales federal, “ahí hay una inversión de cerca de $1 millón, una propuesta que ellos sometieron, y entiendo que está bien, bien cerca que la aprueben. Así que vamos a tener el Fortín El Cañuelo en una restructuración”.

Asimismo, el ejecutivo municipal indicó que, aunque por ahora se trata de una idea, buscará establecer conversaciones con el Departamento de Seguridad Pública y el Negociado de la Policía de Puerto Rico para evaluar una posible mudanza del polígono de tiro de la Policía ubicado en el islote, con miras a convertir esa estructura en un anfiteatro rústico, donde se darían espectáculos con vista al océano.

Márquez agregó que, en la medida que avancen las reparaciones, instalación de luminarias, cámaras de seguridad, entre otros trabajos, se extenderían los horarios para el uso del parque en horarios nocturnos. De igual forma, evaluarían ampliar los días de apertura.

“Esto lo vamos a ir poco a poco informando a la gente. El proyecto que tenemos con Isla de Cabras es validar el tesoro que está en nuestras manos, tesoro que es del pueblo, y lo queremos tratar de llevar a lo que Isla de Cabras fue en su momento”, insistió.

“Esto no pasa de hoy para mañana. Pero el punto importante es que hay fondos, y lo vamos a ir haciendo poco a poco, y vamos a poner estas facilidades como una de las mejores en recreación pasiva a nivel de Puerto Rico”, afirmó, apostando además a que la gente atesore y disfrute en familia las maravillas que ofrece el parque de Isla de Cabras, y en especial la gente de Toa Baja, a través de lo que define como el “orgullo llanero”.